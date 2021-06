Soffri d’ansia? Scopri quali sono i cibi che aiutano a calmarti

Se soffri d’ansia e vuoi calmarti con il cibo, questo è quello che devi assolutamente sapere perché ricorda siamo quello che mangiamo.

Il cibo può curare diverse patologie, infatti intervenendo sul sistema mesolimbico produce dei neurotrasmettitori del benessere. Questi cibi fanno bene all’organismo e sono ottimi per il cervello.

Il cibo che mangiamo e come lo mangiamo dice molto sulla nostra salute mentale, da studi appurati è emerso che 6 milioni di italiani compresi in una fascia d’età tra i 25 e i 60 anni, soffrono di un disturbo chiamato ansia.

L’etimologia della parola ansia è riconducibile al latino, angĕre ovvero stringere. Questo disturbo rappresenta delle reazioni più o meno gravi a degli stimoli che vengono percepiti come una minaccia per l’individuo.

L’ansia è generata da un’iperattività del sistema nervoso centrale e si manifesta con tremori, vertigini, dispnea, tachicardia. Se dovesse diventare frequente o ingestibile è bene rivolgersi a degni specialisti per intervenire sul problema.

Quali sono i cibi che combattono questo disturbo?

Quello che mangiamo definisce chi siamo, infatti alcuni alimenti possono aiutare il nostro sistema nervoso ed altri riescono ad indebolirlo. Per liberarci dall’ansia con quali cibi possiamo aiutarci?

Ci sono diverse ricerche in merito all’argomento e molte hanno individuato come molto importanti per il nostro organismo i probiotici, che contrastano l’agitazione ed il cattivo umore. Volendo è possibile assumerli in bustine, pillole o flaconcini, ma quali cibi contengono i probiotici?

Innanzitutto vediamo cosa sono i probiotici, questi vengono considerati dei micro-organismi vivi, che se ingeriti in quantità adeguate, portano diversi benefici al soggetto che li assume.

I cibi che contengono probiotici ed aiutano il nostro sistema nervoso a vivere meglio e senza stress sono: le mandorle, i mirtilli, il salmone, il latte, le arance, gli spinaci e gli asparagi.

Tutti questi cibi contengono moltissime vitamine, come B2 – B12 – C- E, omega-3 e antiossidanti che producono un effetto positivi sul nostro sistema immunitario.