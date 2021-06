Harry e Carlo pace fatta? La Royal Family tra amore ed odio

Amori, odio, intrighi, passioni, scandali, la Royal Family è questo e tanto altro ancora. La famiglia più seguita al mondo incanta milioni di persone con le sue vicende.

Dopo i vari litigi ed incomprensioni sembrerebbe che il Principe Harry e Carlo (futuro erede al trono d’Inghilterra) abbiano fatto pace.

E’ tempo di riappacificazioni quindi forse anche spinte dal fatto che Harry e Meghan hanno chiamato la loro secondogenita Lillibet Diana, anche se non è stato chiesto alcun permesso alla Regina Elisabetta II nell’utilizzare il suo soprannome per la nascitura.

Harry e Carlo si sentirebbero regolarmente, l’avrebbe affermato una voce interna a Buckingham Palace.

Harry e Carlo, di nuovo insieme dopo le divergenze

Il rapporto tra il Principe Harry e Carlo (figlio e padre) sarebbero migliorati, a diffondere la notizia è una fonte vicina alla Royal Family. Dopo le pesanti polemiche con annesse accuse, la nascita della piccola Lillibet Diana è servita a smorzare i rapporti tesi e freddi.

Nelle scorse ore, Carlo (erede al trono d’Inghilterra) ha voluto rendere pubblica la gioia per la nascita della nipotina, avrebbe appunto detto: “Una notizia che mi rende davvero felice”.

Un altro indizio che fa pensare ad un riavvicinamento di Harry alla famiglia Reale è l’invito che il ragazzo ha ricevuto dalla Regina (sua nonna) per un pranzo al castello di Windsor a fine giugno. Il Duca di Sussex tornerà in Inghilterra per l’inaugurazione di una statua in onore di sua mamma Lady Diana, all’evento parteciperà anche il fratello William.

La Regina Elisabetta II come avrà preso il fatto che la figlia di Harry si chiami Lillibet? Ovvero il suo soprannome da ragazza? Naturalmente le ha fatto molto piacere, la Regina ha sempre avuto un debole per Harry, Sua Maestà ha così offerto un ramoscello d’ulivo con il pranzo di fine mese per mettere a tacere una volta per tutte i malintesi che si sono creati.