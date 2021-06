Gomorra, in arrivo la quinta serie: le anticipazioni sulla stagione conclusiva

Gomorra 5 è in arrivo sul piccolo schermo. Tanti i particolari inediti sulla stagione conclusiva della nota serie. Su Twitter, il messaggio commosso dell’attore Marco D’Amore.

Sei anni fa esordiva su Sky la fortunatissima serie tv Gomorra, nata da un’idea di Roberto Saviano e ispirata al suo omonino bestseller. In tutto questo tempo, la serie ha calamitato l’attenzione del mondo: non solo fan italiani, ma anche stranieri hanno seguito col fiato sospeso, le vicende dei personaggi. E alcuni di questi hanno subito una vera metamorfosi.

La quinta stagione di Gomorra sarà anche quella conclusiva. Arriva purtroppo l’annuncio sui social network degli attori protagonisti. Ma c’è una prima novità: accanto al regista storico della serie, Claudio Cupellini, ci sarà proprio Marco D’Amore. Il Ciro Di Marzio, personaggio chiave della storia, firmerà nella realtà le riprese della quinta stagione. Ma come cambieranno i protagonisti? La metamorfosi è sconvolgente.

Gomorra: la quinta stagione fermata dal Covid. Su Twitter, il messaggio commosso di Marco D’Amore

Dopo un periodo non facile di riprese, dovuto alla pandemia, arriva un messaggio di Marco D’Amore sui social a confortare i fan: “L’unità D’Amore ha finito Gomorra 5. Non ci hanno fermato le mascherine, i tamponi, le preoccupazione e il dolore patito per la perdita di persone amate”.

La nota serie tv è stata terminata ufficialmente lo scorso 9 febbraio, mentre il Covid ne aveva posticipato il ritorno nel 2020.

22.05.2021 #GomorraLaSerie batte il suo ultimo ciak. Alle compagne e ai compagni che hanno sostenuto il nostro lavoro. A tutti gli Artisti che l’hanno impreziosita. A Napoli e alle sue periferia per l’amorevole accoglienza il mio profondo ringraziamento. Ora tocca al pubblico… pic.twitter.com/6cBpN8aVuv — marco d’amore (@damore_marco) May 22, 2021

Ma ora si riparte con tante novità e indiscrezioni sui personaggi. Sempre più tradimenti e alleanze strategiche si susseguiranno nella stagione conclusiva di Gomorra, ma non solo. Alcuni personaggi morti nelle serie precedenti, faranno un ritorno sconvolgente. Rivedremo tra questi proprio Ciro Di Marzio, che già nello spin-off L’Immortale aveva dimostrato di essere ancora vivo e poi tanti altri.

Ci sarà anche Enzo “sangue blu”, il famoso Genny Savastano che ritorna latitante e sua moglie, Azzurra. Non mancherà nemmeno il fratello, Elia ‘o Diplomato, resuscitato per l’occasione. Ma come sono cambiati i personaggi di Gomorra nelle varie stagioni? Genny, per esempio, da figlio imbranato del boss, diventa prima killer spietato e poi padre di famiglia, intento a cambiar vita.

E poi c’è Ciro Di Marzio interpretato da Marco D’Amore che sul suo account ufficiale Twitter, ha salutato commosso, i fan della serie. Nessuna novità sulla data precisa di uscita, ma sappiamo che potremo guardare la quinta stagione di Gomorra sui canali Sky Atlantic e Now TV tra ottobre-novembre 2021.