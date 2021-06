Joe Bastianich, disavventura in areo nei cieli americani

L’ex giudice di “Masterchef” attraverso i social network ha raccontato quello che gli è successo in volo da Los Angeles a Nashville

Joe Bastianich ha raccontato la brutta avventura che ha vissuto sull’aereo sul quale viaggiava. Sul suo profilo Instagram ha postato il video di un passeggero che ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare. L’uomo è stato bloccato dagli altri passeggeri, per fortuna nessuno si è fatto male, gli unici disagi si sono verificati solamente per il ritardo accumulato.

“Quindi oggi è successo questo: volo Delta n. 386 da LAX a BNA, un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare…”, così il famoso chef ha raccontato sui social quello che gli è accaduto.

Lo storico giudice di “MasterChef” ha documentato in un video condiviso, i momenti nei quali il folle è stato immobilizzato e portato via di forza lungo i corridoi dell’aereo. Oltre al video ha scritto “Don’t do drugs, non vi drogate”

Bastianich ha appunto voluto raccontare il gesto coraggioso di alcuni passeggeri che hanno immobilizzato l’uomo, legandogli piedi e mani per poi trascinarlo via.

“Atterraggio di emergenza ad Albuquerque NW”, ha scritto infine l’ex ristoratore. Il mezzo sui viaggiava è rimasto bloccato per un po’ di tempo prima di ripartire. Non si registrano danni per nessun passeggero, Bastianich compreso, tranne qualche disagio per il ritardo accumulato.

L’imprenditore statunitense è stato per dieci anni giudice di “Masterchef Italia”, da gennaio di quest’anno è diventato giudice di “Italia’s Got Talent”, programma in onda su Tv8.

Il ristoratore di origini italiane Joe Bastianich ha detto addio alla celebre trasmissione dedicata alla cucina, lasciando solo il trio Bruno Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Lo chef è stato anche concorrente di “Vip di Amici Celebrities”, il nuovo format di Maria De Filippi, “Amici Celebrities”, spin off di “Amici”.

In quell’occasione Bastianich era nella squadra di colore bianco, capitanata da Giordana Angi, cantautrice, arrivata seconda all’edizione di “Amici” del 2019 dopo Alberto Urso, a sua volta capitano della squadra blu.

–> LEGGI ANCHE MICHELLE HUNZIKER INCINTA? FAN IN DELIRIO. SCOPRIAMO LA VERITA’

–> LEGGI ANCHE SORPRENDE I LADRI IN CASA: IL DRAMMA DOPO LA SPARATORIA

Il 20 settembre 2019 è uscito il primo album da solista di Joe Bastianich intolato “Aka Joe”.