Michelle Hunziker incinta? Fan in delirio. Scopriamo la verità

Michelle Hunziker è incinta di un altro figlio? Il web impazza. Sarà vero? Scopriamo i dettagli.

La bella conduttrice torna a far parlare di se. Da qualche giorno, così come accaduto qualche anno fa, circola sul web la notizia di una presunta nuova gravidanza. Sarà davvero incinta? Continuano a chiederselo i tanti fan, entusiasti di rivedere la presentatrice col pancione.

La Hunziker adora avere dei figli, questo è un dato certo. Così come la voglia di formare una famiglia con il suo nuovo compagno Tomaso Trussardi. Ed ha avuto modo di dimostrarlo con la primogenita Aurora, nata dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti.

La maternità non è tardata ad arrivare anche dopo il secondo matrimonio. Dall’amore con Trussardi sono nate altre due bellissime bimbe, Celeste e Sole. Insomma la conduttrice svizzera non è intenzionata a fermarsi e intende ancora allargare la famiglia.

Hunziker incinta: la conduttrice ci svela la verità

Da alcuni giorni sta circolando la voce di una presunta gravidanza per Michelle Hunziker. Sul web sono apparse foto che ritraggono la brava presentatrice con curve sospette: un bel pancino che sta mandando in tilt i tantissimi fan, desiderosi di conoscere la verità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Di fronte all’ennesima presunta nuova cicogna in arrivo, la cui notizia però non è stata mai resa nota, la Hunziker in passato ha deciso di fare chiarezza in prima persona. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha messo a tacere le voci di chi la credeva in dolce attesa.

Michelle ha infatti smentito la falsa notizia, pubblicando una serie di divertenti stories sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha utilizzato un cuscino, posizionato in varie parti del corpo, per spiegare che le rotondità possono essere ovunque.

La bella svizzera ha voluto chiarire, usando un pizzico di ironia, che si trattava solo di un po’ di “pancetta” dovuta all’aver mangiato un po’ più del solito. Svaniti così i desideri dei fan, già in visibilio, pronti a festeggiare il nuovo bebè. Probabile che anche in quest’occasione si tratti solo di suggestione dei follower. Oppure no. Nelle prossime ore ne sapremo di più.