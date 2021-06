Pizza napoletana, vi sveliamo qual è la migliore al mondo

Tutti pazzi per la pizza napoletana e proprio da Napoli arriva la miglior pizzeria al mondo secondo il contest Best Avpn Pizzeria 2021.

Dall’America al Giappone, passando per l’Europa, tutti conoscono e amano la pizza napoletana. Ogni Stato prova a ripetere la ricetta tradizionale ma quasi nessuno ci riesce. Sarà per l’acqua utilizzata, sarà per i prodotti mediterranei, ad ogni modo sono poche anche le pizzerie italiane nel mondo a reggere il passo con l’Italia.

Ed è proprio italiana, e per lo più Napoletana, la pizzeria che ha vinto il contest internazionale Best Avpn Pizzeria 2021 – Sezione Member Awards, la miglior pizzeria al mondo giudicata da maestri pizzaioli. Il giudizio, dunque, è incontestabile.

Il locale in questione si chiama Pizzeria Da Attilio, di Attilio Bachetti, e si trova in via Pignasecca 17, ovviamente a Napoli. Si tratta di una pizzeria storica, risalente al 1938, che si trova nel centro storico della magnifica città partenopea.

La pizzeria, oltre a riprodurre alla perfezione la classica pizza napoletana, è conosciuta anche per la pizza ripiena con ricotta a forma di stella. Attilio Bachetti ha iniziato all’età di 6 anni ad impastare pizze, per poi far diventare la sua passione un lavoro.

Solo un mestiere portato avanti con la giusta passione e tanti sacrifici può divenire un’arte e portare poi tante soddisfazioni, proprio come questa vittoria appena ottenuta.

La pizza napoletana di Attilio Bachetti ha sconfitto le migliori pizzerie al mondo

Si è trattato di un contest a cui hanno partecipato le pizzerie di 51 Paesi al mondo. La migliore è dunque italiana ma sul podio troviamo anche una pizzeria russa, una lituana e una spagnola.

Tutte e tre queste pizzerie straniere sono comunque di origine italiana. La prima è la Pizzeria Pizzot di Omsk di Aniello Benduce, poi abbiamo la pizzeria Užupio Picerija di Salvatore Meschino e, infine, quella della famiglia Palumbo, la pizzeria Sciantusi.

Il contest nasce grazie all’Associazione Verace Pizza Napoletana. Nel 2019 il titolo è stato vinto dalla pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo. Il presidente del concorso, Antonio Pace, è molto soddisfatto di poter premiare ancora una volta una pizzeria italiana come migliore al mondo.