Sara Croce ha pubblicato alcune stories su Instagram: la ragazza sta facendo un giro in gondola e indossa una canotta super sexy.

Sara Croce continua a tenere incollati i telespettatori: la Bonas di ‘Avanti un altro’ vanta una bellezza illimitata che conquista ogni giorno il cuore dei fans. La ragazza è ovviamente una star anche sui social network: i suoi numeri sono incredibili e sono sempre di più in crescita. La nativa di Garlasco ama pubblicare shooting infuocati in cui mostra anche le curve spettacolari del suo corpo da brividi.

Sara, poco fa, ha condiviso una serie di stories in cui ha svelato ai suoi seguaci cosa ha fatto in questa splendida giornata di giugno. La classe 1998 ha visitato Venezia e ha ovviamente fatto un bel giro in gondola. La modella, per l’occasione, ha scelto di indossare una canotta super sexy che ha coperto ben poco del suo davanzale esagerato.

Sara Croce, giro in gondola infuocato: che décolleté

Sara ha trascorso una giornata meravigliosa a Venezia: per rimarcare la sua gioia, la ‘Bonas’ ha pubblicato anche un post in cui ha riversato i suoi pensieri. La 23enne ha deciso di fare anche un bel giro in gondola indossando una canotta da urlo.

Sara Croce con la canotta meravigliosa fa sognare tutti. La ragazza sfodera una scollatura illegale che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il giro in gondola si trasforma in uno spettacolo sensuale: di bellezza e di esplosività la modella ne ha da vendere. Tra scatti in intimo o in costumi sexy, la nativa di Garlasco sa sicuramente come catalizzare l’attenzione dei suoi followers.

Sara, qualche settimana fa, rilasciò alcune dichiarazioni alquanto interessanti. La showgirl spiegò a tutti che il suo lavoro attuale è sempre stato un suo obiettivo. La classe 1998 svelò anche il ruolo che ha lanciato la sua carriera: qualche anno fa, la modella partecipò a ‘Ciao Darwin’ nei panni di Madre Natura.