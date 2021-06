Tragico incidente a Qualiano: 30enne si schianta contro un camion

Tragico incidente a Qualiano. Nelle prime ore di oggi un 30enne si è schiantato con il suo scooter contro un camion, perdendo la vita.

Un grave incidente stradale ha svegliato stamattina il paesino di Qualiano, in provincia di Napoli.

Un 30enne di Marano si è schiantato con lo scooter contro un camion che stava entrando in un distributore di benzina in via Santa Maria a Cubito. Il giovane, morto sul colpo, si chiamava Pasquale Di Guida, ed era sposato e padre di due bambine.

Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada.

Ancora da ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente ma, secondo una prima ricostruzione, Di Guida, che procedeva verso il centro di Qualiano, avrebbe perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Beverly, e sarebbe finito contro un camion che stava entrando nell’area di un distributore di carburante. Frontale l’impatto che ha fatto sbalzare il giovane dal mezzo, finito violentemente sull’asfalto e morto sul colpo a causa delle gravi ferite. Inutili i soccorsi del 118.

Tragico incidente a Qualiano, si indaga sulle cause

Si indaga ora per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le cause dello schianto costato la vita al giovane Pasquale. Non è chiaro infatti, se a causare l’incidente sia stata una manovra azzardata, l’alta velocità o una mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti; fatale potrebbe essere stata anche la pioggia che potrebbe aver compromesso la stabilità dello scooter, rendendo impossibile la frenata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Qualiano, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica; si stanno effettuando delle verifiche per capire se il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante abbia ripreso il momento dell’impatto.

La salma è stata trasportata all’ospedale di Giugliano, dove verrà sottoposta all’autopsia.