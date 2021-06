Chiara Ferragni, il suo nuovo progetto è da urlo: fan increduli

Chiara Ferragni lancia un nuovo progetto che lascia i fan increduli. Scopriamo di cosa si tratta.

Novità in vista per Chiara Ferragni. La bella moglie di Fedez, oltre ad essere una celebre influencer adesso è anche una vera imprenditrice di successo. Insieme al suo compagno, sono la coppia più seguita sui social e vantano milioni di followers.

Protagonista di una serie di business che le offrono gratificazioni importanti, la Ferragni è attualmente uno dei personaggi più amati del web ma anche della televisione.

Sempre più proiettata nel mondo imprenditoriale, per Chiara i guadagni continuano a crescere: prima la partecipazione al Cda di Tod’s, poi la pubblicizzazione di alcuni suoi brand.

L’ultima novità riguarda un nuovo progetto imprenditoriale lanciato dall’influencer, che ha lasciato i fan increduli. L’inaspettata notizia è stata annunciata dalla stessa Ferragni nella giornata di ieri.

Temporary Café: il nuovo locale di Chiara Ferragni

Nasce in collaborazione con Nespresso l’ultimo business targato Ferragni. E’ stato inaugurato oggi il suo Temporary Café, un nuovo locale nel centro di Milano, in piazza del Carmine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Si tratta di un bistrot, uno spazio dedicato alla caffetteria ma anche alla ristorazione: si può fare colazione, ma anche pranzare e cenare a due passi dal Duomo. Insomma un posto che sarà sicuramente la nuova attrazione dei giovani milanesi.

Il locale resterà aperto dal 10 giugno e fino al 18 luglio. Il “Nespresso Temporary Café” si ispira al design ed ai colori dell’influencer: rosa, beige e azzurro e l’iconico occhio di Chiara Ferragni, suo marchio per eccellenza, che sarà affiancato al monogramma di Nespresso.

–> Leggi anche Tina Cipollari: la notizia lascia i fan sconcertati. Non è la prima volta!

–> Leggi anche Maria De Filippi com’è dietro le telecamere? Indiscrezioni sulla conduttrice

La nuova collaborazione nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, “tema molto importante e bisogna parlarne il più possibile” – ha commentato la Ferragni – “servono anche piccoli gesti come utilizzare di meno la plastica. Per me è gratificante farmi portatrice di questi messaggi positivi e spero che le persone possano conoscerli”.