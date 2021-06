Maria De Filippi com’è dietro le telecamere? Indiscrezioni sulla conduttrice

Siamo abituati alla presenza costante di Maria De Filippi in televisione, ormai appare come un familiare piuttosto che come una conduttrice. In molti si sono chiesti com’è dietro le telecamere. Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi è una nota conduttrice, produttrice ed autrice italiana. Nasce in una famiglia semplice ed onesta, frequenta il liceo classico Ugo Foscolo a Pavia e si laurea alla Facoltà di Giurisprudenza con lode. Da grande avrebbe voluto fare il magistrato ma la vita le ha stravolto i piani.

Si mantiene lavorando come cameriere e come redattrice in uno studio legale che vende anche delle videocassette. Nel 1989 in un convegno incontra Maurizio Costanzo, suo attuale marito, che la assume per occuparsi di immagine e pubblicità, diventando così l’assistente personale del noto giornalista.

La carriera di Maria da quel momento è stata un crescendo, siamo abituata a vederla in diversi programmi televisivi ed è diventata una persona di famiglia. Gli italiani la amano alla follia, ma qualcuno si è chiesto, come sarà una volta spenti i riflettori?

Maria De Filippi, una donna semplice e trasparente, sia avanti che dietro le telecamere

A confessare delle indiscrezioni su Queen Maria è stato un ex tronista di “Uomini e Donne”, trasmissione condotta dalla De Filippi, in onda su Canale 5.

A parlare di Maria è Samantha, che durante la trasmissione ha scelto Alessio Cennicola, la tronista ha ricevuto parecchie domande su come fosse Maria dietro le telecamere e l’influencer ha risposto dicendo: “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima. È brava, è una mamma”.

Moltissime persone hanno sempre sospettato che Maria fosse una persona autentica e di sani principi. La vediamo durante i programmi essere sempre giusta, sensibile e ragionevole durante le situazioni che si trova a gestire.

Tantissimi sono i complimenti per la regina di Canale 5 che tra poche settimane inizierà l’ultima trasmissione della stagione, Tempatation Island, che vede nuovamente alla conduzione Filippo Bisciglia.