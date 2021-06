Elisabetta Gregoraci fa girare la testa ai followers con una foto fenomenale postata tra le stories: la showgirl mostra il suo incredibile stacco di coscia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è una showgirl e conduttrice molto apprezzata dai telespettatori italiani. La nativa di Soverato iniziò la sua carriera nel mondo della moda, raccogliendo il titolo di Miss Calabria e prendendo parte alle finali di Miss Italia. Dopo aver posato per diversi brand di caratura mondiale, la calabrese iniziò a conquistare sempre più spazio nei programmi tv e diventò valletta per diverse trasmissioni.

Nella sua immensa carriera è stata conduttrice di ‘Made in Sud’, ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’ e a ha recitato in diversi film. L’ex moglie di Flavio Briatore è attivissima sui social network, in particolare su Instagram. Le sue foto infuocate fanno sempre impazzire i followers: l’esplosività della 41enne è da arresto cardiocircolatorio.

Elisabetta Gregoraci spettacolare: lo stacco di coscia manda in visibilio i followers

Elisabetta questa volta ha davvero esagerato: l’outfit provocante scelto per la giornata di oggi ha catturato praticamente l’interesse di tutti.

Elisabetta, nello scatto postato in rete, sfodera un sorrisino malizioso e indossa un vestitino estremamente scosciato. Le sue gambe mostruose piazzate in primissimo piano mandano in subbuglio i network. Il fisico della 41enne è sempre scultoreo e le sue forme sono sempre più bollenti.

La Gregoraci è stata una delle protagoniste del Festival della Commedia a Montecarlo: la showgirl vive proprio nel principato ed è stata a suo agio sul palco. Il conduttore Ezio Greggio l’ha onorata baciando la sua mano. Qualche giorno fa, la nativa di Soverato ha avuto sicuramente qualche preoccupazione in virtù delle condizioni di Flavio Briatore: il padre del piccolo Nathan è stato colto da un lieve malore mentre si trovava a Baku per assistere dal vivo alla gara di Formula 1. L’imprenditore è stato ricoverato in un ospedale della capitale dell’Azerbaijan.