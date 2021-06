Terribile incidente nella notte: inutili i tentativi dei soccorritori

Tragico incidente questa notte attorno all’una per un giovane in motorino. I paramedici accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla

Quando le ambulanze sono arrivate, lo scenario non lasciava adito a dubbi: la situazione era grave.

il corpo del giovane era a qualche metro dal luogo dello scontro, esanime. Gli operatori del 118 hanno fatto tutto ciò che era loro possibile per aiutarlo e rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. Il ragazzo era morto sul colpo.

Da quanto si è capito, l’incidente è avvenuto tra lo scooter guidato dalla vittima e un’auto ferma al semaforo rosso.

Sul posto per i primi rilievi anche la polizia di stato, assieme ai vigili urbani.

Ma cosa è successo realmente e come mai così tanti decessi nella zona causa incidenti in così poco tempo?

L’uomo ucciso nell’incidente abitava allo Zen

La tragica disgrazia è avvenuta a Mondello, su Viale Margherita che dal Parco della Favorita porta in città.

La vittima è Nicolò Acquisito, 32enne che viveva nel famigerato quartiere Zen di Palermo assieme ai genitori. Lavorava in un ristorante delle Eolie, a Panarea. Era fidanzato.

Dalle prime ricostruzioni dellla dinamica, pare che il ragazzo fosse in sella al suo scooter Beverly, quando, per motivi ancora da chiarire, è andato a sbattere contro una Seat Leon in attesa del verde. L’impatto è stato violentissimo ed è stato proiettato a diversi metri di distanza, finendo a terra, morto sul colpo.

Quest’ultimo episodio si aggiunge a una lunga serie di incidenti, 6 negli ultimi 20 giorni, tutti mortali e tutti avvenuti a Palermo e dintorni.

Precedentemente, appena una settimana fa, avevano perso la vita in situazione analoga anche una coppia di fidanzatini, Carmelo e Virginia.

Per loro lo stesso sfortunato destino: in sella sempre a uno scooter Beverly finirono contro una Bmw X3. Accadeva nel capoluogo siciliano, in Viale Regione Siciliana. Si sarebbero dovuti sposare di lì a poco.