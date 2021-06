Barbara D’Urso ha spiazzato i suoi followers pubblicando in rete uno scatto esplosivo: la conduttrice indossa calde estremamente sexy e seducenti.

Barbara D’Urso è sicuramente uno dei personaggi più controversi della nostra televisione. La napoletana ha, da un lato ammiratori follemente innamorati, dall’altro una folta schiera di detrattori. Queste due fazioni si scontrano sul web e spesso volano parole anche molto forti.

Il volto storico dei salottini di casa Mediaset, nonostante gli anni che passano, continua ad essere in splendida forma: il suo fisico è ancora una gioia per gli occhi e le sue curve mostruose mandano spesso in tilt il mondo dei network. “Carmelita”, poco fa, ha scioccato tutti condividendo uno scatto in cui indossa un outfit estremamente provocante.

Barbara D’Urso, calze a rete e tacchi: che esplosività!

Barbara si trova in un posto incontaminato e ha deciso di scattarsi una fotografia sedendosi proprio vicino ai fiori. La conduttrice indossa calze a rete che mettono in risalto le sue chilometriche gambe. Come se non bastasse, la 64enne (sì, avete letto bene l’età) ha ai piedi dei tacchi altissimi. La classe 1967 sfodera un sorriso malizioso e contagioso e il suo vestitino è provocante e cortissimo. Tutti coloro che provano un odio (ovviamente ingiustificato) verso di lei si lamentano sempre delle sue fotografie troppo esagerate e del suo esibizionismo.

Secondo alcune indiscrezioni avanzate qualche giorno fa, Mediaset aveva deciso di sostituire la D’Urso. Nulla di più falso: l’azienda di Cologno Monzese ha in riservo per lei grandi progetti. Secondo i rumors, i vertici starebbero pensando di mettere al timone dello ‘Show dei record’ proprio la nativa di Napoli. Carmelita ha già condotto in passato questa trasmissione, precisamente nel 2008. Dopo di lei si susseguirono alla conduzione Paola Perego, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Il programma è poi passato su Tv8, ma potrebbe rientrare presto sui canali di Mediaset.