Dramma nella notte: anziana trovata morta in casa. L’orribile scoperta

Tragica scoperta alle prime luci dell’alba: un’anziana donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I carabinieri indagano

A scoprirla, accasciata a terra ormai inerme è stata una parente, che ha lanciato subito l’allarme e chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e a loro si sono aggiunti anche i carabinieri del posto.

E’ avvenuto in un paesino del nord Italia, il corpo è stato rinvenuto verso le 5 di questa mattina, come riferito dalle prime fonti dell’Ansa.

Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari che hanno tentato la rianimazione per diverso tempo, per la signora è stato tutto inutile e hanno dovuto constatarne il decesso.

I militari, nel frattempo, hanno subito avviato le indagini per capirne la dinamica, manifestando i primi tremendi sospetti.

L’anziana pavese assassinata: questo il sospetto dei carabinieri

Gli investigatori lombardi ipotizzano che ad aver ucciso la donna sia stato il nipote 26enne, trovato con lei nell’abitazione.

La vittima, C.G., aveva 77 anni e viveva a Landriano, in provincia di Pavia, in Via Cerca. A scoprirla alle prime luci del giorno la figlia.

Assieme a lei abitava anche il nipote che, ha spiegato la madre, soffrirebbe di gravi problemi psichiatrici fin dalla nascita. Entrambi erano ospiti di una grande casa famiglia assieme ad altre persone.

Secondo gli inquirenti il ragazzo potrebbe aver colpito alla testa la parente con un corpo contundente, sferrato con grande violenza e che le ha causato una profonda ferita, fatale.

Per il giovane è stato disposto il fermo, mentre i militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto e quale sia l’arma da lui usata contro l’anziana. L’interrogatorio del ragazzo, si apprende, sarà supportato anche da un team di psicologi.

Per domani è prevista l’autopsia sul corpo della settantenne, sperando possa fornire ulteriori risposte sull’avvenuta disgrazia. Intanto i cittadini del paesino dell’hinterland pavese, sconvolti, hanno organizzato nella giornata di oggi una veglia funebre per la povera signora.