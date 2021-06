Fa penzolare la figlia dal balcone per punirla, finisce in tragedia

Una donna di 23 anni fa penzolare la figlia dal balcone poiché quest’ultima andava “punita”: piangeva troppo. Shock in Russia.

Tragedia in Russia per la morte della piccola Anastasia, caduta dal sesto piano dopo la punizione della madre.

La vicenda, riportata ieri dal Daily Mail, si è sviluppata a Saratov, nel sudovest del Paese, e la responsabile della tragedia sarebbe la 23enne Anna Ruzankina, madre della vittima.

Secondo una prima ricostruzione la donna, a causa del pianto della bimba, l’avrebbe afferrata dalla maglietta e fatta penzolare dal balcone, per punirla.

A un certo punto, però, la maglietta della bambina si sarebbe strappata, facendola precipitare dal sesto piano. Dopo lo schianto al suolo, la mamma è scesa in strada a recuperare il cadavere della bimba, immerso in una pozza di sangue, per poi portarlo in casa e provare quindi a rianimare la piccola, senza successo.

In seguito all’arrivo dei soccorsi e della polizia, allertati dai vicini di casa, Anna Ruzankina è stata arrestata e incriminata per il decesso della minorenne.

Fa penzolare la figlia dal balcone, le orribili riprese delle telecamere

Le testimonianze dei vicini hanno ricostruito la folle scena, dal momento in cui la bimba si trova sospesa nel vuoto, fino alla rianimazione provata dalla madre.

Anche le telecamere installate nella zona hanno ripreso le immagini provenienti dal balcone, posto al sesto piano.

Le immagini, molto cruente, riprendono la donna mentre tiene sospesa la bimba, che urla terrorizzata e chiede alla madre di non lasciarla cadere.

Secondo le indagini, l’episodio è avvenuto dopo che la 23enne era tornata ubriaca da una notte in discoteca. La donna, se verrà riconosciuta colpevole, rischia una condanna a 21 anni di carcere.