Un bambino 1 anno è morto in un tragico incidente. Non ci sono parole per descrivere questa assurda tragedia.

Ieri sera, intorno alle 22.00 circa, un bambino di 1 anno è morto precipitando dal balcone di casa sua. Il piccolo è morto sul colpo, a nulla è servito l’intervento del 118.

La tragedia è avvenuta a Martinsicuro in provincia di Teramo, il paese è sotto shock.

Una fatalità la morte del piccolo di 1 anno

E’ morto cadendo dal balcone di un terzo piano, il piccolo di cui non si conosce il nome. Ieri sera intorno alle 22.00, a causa di una distrazione dei genitori, il bambino si è sporto troppo ed il volo è stato fatale.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e il 118, i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte dopo diversi minuti di inutile rianimazione.

Martinsicuro, paese in provincia di Teramo, è sotto shock per la vicenda.

Purtroppo tragedie come queste sono imprevedibili. Capita molto spesso che lo stress della vita quotidiana faccia perdere l’attenzione dalle cose importanti. Un momento di distrazione e la vita cambia inesorabilmente. Nessuna colpa, solo tantissimo dolore per due genitori che hanno perso il loro piccolo bambino in un modo atroce.

Subito dopo il violento impatto al suolo, il bambino è stato soccorso dai genitori che increduli hanno dovuto vivere quella scena.

Difficilmente si potrà dimenticare una cosa simile.

La comunità si stringe alla famiglia che ha subito una gravissima perdita. Non ci sono parole per descrivere quei momenti, le grida dei due genitori risuonano tra le vie di Martinsicuro. Si spera che queste due persone possano trovare pace e che la vita gli riservi solo cose belle. Vedere il piccolo cadere giù e non poter far nulla sarà un rimorso troppo grande.