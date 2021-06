Il palinsesto Rai sarà tutto un programma per l’estate 2021. Flavio Insinna sarà una presenza costante in tv. Si avrà l’imbarazzo della scelta.

Dieci trasmissioni e quattordici conduttori, questo è il bilancio Rai per l’estate 2021. Un palinsesto ricco di novità sia di giorno che di sera.

Molte trasmissioni restano inserite nella programmazione ma cambieranno i conduttori. Serena Autieri sarà impegnata al mattino con “Dedicato”, mentre Flavio Insinna sarà impegnato il pomeriggio con “Il pranzo è servito”.

E’ stato un anno proficuo in casa Rai, il direttore Stefano Coletta si ritiene molto soddisfatto di come il pubblico abbia risposto al servizio pubblico televisivo. I nuovi programmi del day time estivo inizieranno con “Unomattina Estate” che andrà in onda alle 7.10 ed avrà come presentatore Gianmarco Sicuro. Verso le 10.00 Serena Autieri condurrà “Dedicato a…”, in onda fino a mezzogiorno.

Flavio Insinna sarà il vero protagonista dell’estate in casa Rai

Sarà Flavio Insinna il vero protagonista, il conduttore avrà una grande responsabilità, riproporre nel 2021 il programma di Corrado “Il pranzo è servito”. Dopo 28 anni sarà ritrasmessa, in chiave moderna, lo storico quiz andato in onda dal 1982 al 1993 sulle reti Mediaset, condotto da Corrado e Claudio Lippi.

“Il pranzo è servito” sarà trasmesso alle 14.00, immediatamente dopo l’edizione giornaliera del Tg 1, durerà all’incirca un’ora.

La programmazione continua alle 14.45 fino alle 18.40 con “L’Estate in diretta” condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua. Nei weekend ci saranno programmi dedicati con al timone Anna Falchi e Beppe Convertini. Per “Linea Blu” ci sarà Fabio Gallo e per “Linea Verde” Angela Rafanelli e Marco Bianchi. Infine “Radici” con Federico Quaranta e “Line Verde Tour” con Giulia Capocchi.

Gli italiani guarderanno anche lo sport, gli Europei di calcio e le Olimpiadi. Una programmazione davvero ricca che terrà incollati milioni di telespettatori ai programmi del cuore. Ce n’è per tutti i gusti, basta solo scegliere cosa si vuole guardare a quando guardare.