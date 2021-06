Loredana Lecciso svela i rapporti con Al Bano: “Non è mai successo”

La splendida pugliese si racconta senza filtri e svela la verità sul suo rapporto con il famoso artista di Cellino. Loredana Lecciso è senza freni

Definire la loro una storia travagliata non rende l’idea. Quella tra Loredana Lecciso e il famosissimo cantante di Cellino San Marco ha riempito fin dall’inizio le riviste di gossip in tutta Italia.

Si sono conosciuti nel 1999, complice la scuola in comune dei rispettivi figli. Al Bano reduce dal matrimonio pluridecennale con Romina Power, lei dalla relazione naufragata con Fabio Cazzato, padre di Brigitta.

L’uomo è ancora segnato dalla fine dell’amore con la figlia di Tyrone Power, leggendario attore hollywoodiano, ma nonostante ciò, i due iniziano a frequentarsi.

Inizialmente la relazione è tenuta nascosta da entrambi ma, poco dopo, sono costretti a venire allo scoperto quando la donna rimane incinta della loro prima figlia, Jasmine, nel 2001. Nel 2002 la nascita del secondogenito, Albano Junior, detto Bido.

La televisione inizia a interessarsi a lei e a partire dal 2004 tutti i programmi di intrattenimento la vogliono come ospite. Loredana non si fa pregare, nonostante l’insofferenza del compagno. Spesso si presenta assieme alla sorella gemella Raffaella.

La love story con il cantante inizia a traballare. Nel 2005 Al Bano si trova a Samanà con la figlia Romina Jr in qualità di concorrente dell’ Isola dei Famosi di Simona Ventura. La compagna in diretta dallo studio lo informa bruscamente di volerlo lasciare portandosi via i bambini.

L’artista si ritira dal reality pochi giorni dopo e appena rientrato in Italia chiude la relazione con la Lecciso. Il primo clamoroso tira e molla tra i tanti che li caratterizzeranno.

Tornano assieme, ma nel 2017 un’altra crisi li colpisce quando lui si riavvicina alla ex moglie Romina, per motivi artistici. Loredana non la prende bene, sentendosi umiliata.

Ora l’ennesimo colpo di scena di una vera e propria telenovela mediatica che ha appassionato un Paese.

Al Bano: Loredana ed io non ci siamo mai lasciati davvero

Questo ciò che ha dichiarato al settimanale Voi: “Siamo vittime del gossip, che non amo, però è chiaro che stiamo insieme!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Ha poi proseguito tenendo a specificare quanto la famiglia sia per lui sacra e fondamentale e che la coppia vive assieme felice e serena.

Importanti inoltre anche le sue dichiarazioni in merito al matrimonio mai avvenuto con la bionda pugliese: “L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno“.

–> Leggi anche Tina Cipollari: la notizia lascia i fan sconcertati. Non è la prima volta!

–> Leggi anche Un amore travolgente: meravigliosa notizia per Luca Argentero e Cristina

Parole confermate anche dalla showgirl che ha dichiarato quanto la coppia sia più felice che mai e che al momento stanno bene così come sono. Le immagini sui suoi social, d’altronde, non lasciano spazio a dubbi. Per loro sembra essere tornato il sereno.