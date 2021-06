Mara Venier, a rischio al conduzione di Domenica In

Mara Venier, nuovi retroscena sull’operazione ai denti e sulla possibile guarigione.

La conduttrice italiana Mara Venier, ha subìto un’operazione la scorsa settimana per un impianto dentale rivolgendosi al suo dottore di fiducia. L’intervento, che doveva essere poco invasivo, in realtà ha avuto una durata maggiore del previsto, per un totale di otto ore.

Dopo giorni di agonia, l’effetto dell’anestesia sembrava non svanire tant’è che la zia Mara ha contattato il suo dentista che le ha assicurato fosse una normale conseguenza della procedura medica svolta. L’allarme da parte della conduttrice avviene in seguito a una casuale chiamata con un suo amico medico che, dopo aver appreso che i suoi sintoni non fossero “normali”, le ha consigliato di recarsi subito dal chirurgo maxilofacciale.

Successivamente la Venier si è sottoposta a un’ulteriore intervento per la rimozione dell’impianto che le aveva lesionato un nervo provocandoli una paresi facciale. Ad aggravare la situazione è stato sicuramente il lasso temporale che è intercorso tra i due interventi. Se l’operazione riparatoria fosse stata eseguita prima ci sarebbero stati meno danni in vista del percorso di guarigione.

L’annuncio sui social avviene dalla stessa padrona di casa di Domenica In che, attraverso un post Instagram, ha spiegato ai fan il suo malessere. Sono stati lunghi giorni di preoccupazioni che ancora travolgono l’animo della conduttrice. Mara ha affermato che in un attimo la sua vita è cambiata del tutto, ora a governare le sue giornate sono attacchi di panico e ansia sulla ripresa effettiva.

Secondo il chirurgo maxilofacciale il nervo potrebbe rinsavirsi in modo autonomo oppure, se così non dovesse essere, Mara sarebbe costretta a sottoporsi a un terzo micro intervento per sistemare il danno interno.

A rischio quindi la conduzione del suo programma sulla prima rete Rai, Domenica In. Mara Venier rassicura se stessa e i fan augurandosi di poter affrontare una sana e breve guarigione in modo da poter tornare a far compagnia agli spettatori italiani con il suo format televisivo.

Presa ora a pieno dalla voglia di ritornare sul piccolo schermo Mara Venier è al momento nella sua casa di Roma, vivendo attimi di relax tra gelati e notti insonni nell’attesa che il tempo faccia il suo corso.