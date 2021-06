Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Un Carlo Conti inedito si lascia andare a considerazioni sulla sua sfera privata e sulla stagione televisiva che lo attende. Scopriamole insieme

E’ uno dei conduttori più amati del Belpaese, da anni sulla cresta dell’onda con trasmissioni sempre popolari e vincenti.

Carlo Conti, toscanaccio doc, nato a Firenze il 13 marzo 1961, prima di approdare in Rai e sui palcoscenici più importanti, ha fatto una lunghissima gavetta.

Finiti gli studi in ragioneria, abbandona il posto fisso da bancario per dedicarsi alla sua vera passione: la radio. E’ speaker per molte emittenti locali e all’inizio degli anni Novanta inizia a muovere i primi passi in tv.

A supportarlo fin dagli esordi i due amici storici: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, suoi conterranei.

Dal 2006 per più di un decennio è al timone de L’Eredità su Rai Uno, di cui diviene volto storico. Nel 2015 la consacrazione: diventa presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo condurrà per tre edizioni.

Da sempre schivo circa la sua vita privata, ha avuto numerose relazioni più o meno conosciute, che non hanno fatto che rinforzare la sua nomea di latin lover e scapolo convinto.

Agli inizi degli anni 2010, però, qualcosa cambia: Conti sembra aver trovato l’anima gemella: Francesca.

Conti: “La famiglia è la mia forza nella vita e in tv”

Il presentatore ha ammesso che prima di conoscerla era ammalato di “Dongiovannite”, spiegando che si fermava alla superficie delle sue passate storie, preso com’era dalla sua carriera.

Grazie a lei, Francesca Vaccaro, costumista conosciuta nei dietro le quinte delle sue trasmissioni, ha conosciuto il vero amore, quello che è per sempre. La sposa nel 2012.

Nel 2014 la famiglia si allarga con la nascita del piccolo Matteo.

In merito, Carlo ha dichiarato che proprio loro sono la sua forza, che lo spingono a fare ancor meglio pure professionalmente.

Per la prossima stagione televisiva, in partenza da settembre, il toscano tornerà al timone di Tale e Quale Show, il fortunato programma ultimamente bacchettato da Pippo Baudo, da quest’ultimo ritenuto brutto.

I rumors sui casting procedono senza sosta e pare proprio che tra i provinati ci sia stata anche una sua storica ex: Roberta Morise.

Altre voci che circolano vogliono tra i concorrenti anche nomi importanti e conosciuti, quali Ciro Priello dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli ex gieffino e gli attori Nadia Rinaldi e Lillo.

Nessuna indiscrezione confermata da parte dello showman, naturalmente, che si rilassa con la sua famiglia in attesa di tornare sull’ammiraglia Rai per un nuovo autunno di successi.