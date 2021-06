Caso Pipitone, nuovi misteri e ricostruzioni: c’è un dettaglio clamoroso

Caso Pipitone, proseguono le ricerche della piccola Denise. Tra intercettazioni e nuove piste, spunta anche l’impronta su un’auto.

Del mistero intorno alla scomparsa di Denise si è parlato ancora una volta nella puntata di ieri sera a Quarto Grado, che ha rivelato nuovi indizi sul caso ancora irrisolto di Mazara del Vallo.

In una telefonata ricostruita dalla trasmissione televisiva, Giacoma Maggio, zia di Denise, parla con l’ex marito Matteo Marino, che a quanto pare avrebbe doti da sensitivo. Nella chiamata la donna sembra incalzare l’ex marito dicendo: “Tu sai dov’è la bambina”.

Parole decise, che potrebbero aiutare le indagini, che negli ultimi tempi sembra che si stiano stringendo attorno alla verità.

Nuovi dettagli anche della pista rom.

È stato ascoltato infatti uno slavo residente a Mazara, al quale il padre di Denise si era rivolto per cercare la figlia e si è tornati sulla testimonianza di Mariana, giovane rom che ha affermato nei giorni scorsi di aver conosciuto la donna con Danas nel video di Felice Grieco.

Infine si è tornati anche sulle anomalie della vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Pulizzi, iscritta nel registro degli indagati. I lavori riscontrati nell’abitazione, sono risultate strane agli occhi di un esperto, in particolare un controsoffitto che ha abbassato l’altezza della stanza, facendola diventare non a norma.

Caso Pipitone, l’auto impazzita e quella manina sul parabrezza

Un altro dei misteri attorno alla sparizione della bambina, avvenuto 17 anni fa, riguarda un’auto impazzita per le strade di Mazara del Vallo, proprio all’ora della scomparsa di Denise e nei pressi della sua casa.

La trasmissione televisiva ha ricostruito quei momenti. Nella zona della scomparsa è stata avvistata una Ford Fiesta di colore grigio con targa Tp che svoltando a destra, ha urtato contro un marciapiede, provocandosi un danno e nonostante questo ha proseguito in una stradina sterrata. Strada nota solo agli abitanti della zona.

–> LEGGI ANCHE Denise Pipitone, scoperto il luogo dove è stata segregata

–> LEGGI ANCHE Denise Pipitone: una ragazza riconosce la donna del video. “E’ lei”

Alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna, di cui si conosce il nome, con i capelli corti e gli occhiali.

Molte automobili erano state controllate all’epoca e una di queste aveva una peculiare impronta di una manina sul parabrezza.