L’Italia non è tra le prime cinque posizioni di questa classifica particolare: qual è il vero valore degli azzurri.

Dopo tanta attesa, ieri sera sono partiti gli Europei di calcio all’Olimpico di Roma. L’Italia ha affrontato la Turchia e ha vinto con grande merito: il 3 a 0 in favore degli Azzurri è un risultato che non racconta il dominio tecnico e tattico della formazione di Roberto Mancini. La nostra Nazionale non è di certo annoverata tra le favorite alla vittoria finale.

Ci sono alcuni squadroni come Francia, Germania e Spagna che partono sempre favoriti: stando alla speciale classifica delle squadre più costose, l’Italia è addirittura fuori dalle prime cinque.

Classifica Nazionali più costose, Italia fuori dalla top-5: il valore degli Azzurri

Sommando i cartellini di tutti i calciatori convocati, la Nazionale con il più alto valore di mercato è l’Inghilterra. Il valore della rosa è pari a 1,32 miliardi di euro mentre i calciatori con il più alto valore di mercato sono Harry Kane (120 milioni), Jadon Sancho (100 milioni) e Raheem Sterling (90 milioni).

Al secondo posto di questa speciale classifica c’è la Francia (ha in rosa Mbappé che vale circa 160 milioni di euro) con un valore complessivo di 1,03 miliardi di euro mentre il terzo gradino è occupato dalla Germania (936,5 milioni, Kimmich con un valore di 90 milioni è il calciatore più costoso dei tedeschi). La Spagna è quarta per valore complessivo con una stima di 915 milioni di euro.

–> Leggi anche Professoressa offende alunno con appellativi razziali. Denunciata dal padre del minorenne

-> LEGGI ANCHE FLAVIO BRIATORE, LA CORTE DECIDE PER IL MEGAYACHT. ALL’ASTA: “COSTA TROPPO ALLO STATO”

E gli Azzurri? L’Italia occupa solamente il sesto posto in questa classifica, dietro anche al Portogallo (872,5 milioni di euro). La nostra rosa ha un valore complessivo di 764 milioni di euro. Il calciatore più costoso a disposizione di Roberto Mancini è Nicolò Barella (il calciatore dell’Inter vale 65 milioni), seguito da Bastoni (60 milioni) e Donnarumma (valutato 60 milioni). Il portiere, va comunque sottolineato, ha lasciato il Milan a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il nativo di Castellammare di Stabia ha già l’accordo con il Paris Saint Germain.