Il ladro ha un infarto, soccorso dall’uomo che ha derubato

Ingannato e derubato, la vittima soccorre il ladro per un malessere dopo il furto.

Nella serata di giovedì scorso a Brescia un malvivente tunisino aveva escogitato un piano per poter derubare un uomo che aveva parcheggiato la sua auto nelle vicinanze. Il tunisino ha in prima linea forato una gomma dell’auto della vittima, per distrarlo dal furto e renderlo vulnerabile.

Quest’ultima, ignara della reale causa del guasto, si adopera nel cambiare la ruota forata, lasciando incustoditi cellulare e portafoglio sul sedile anteriore della macchina, nel frattempo lasciata aperta compreso lo sportello stesso.

Il ladro a quel punto, approfittando di un momento di distrazione della vittima, con un gesto furtivo ruba gli oggetti personali dell’uomo dal sedile anteriore della macchina e fugge a gambe levate. Dopo pochi metri dal luogo del furto, il tunisino è stato colpito da un malessere che lo ha bloccato costringendolo ad interrompere la fuga per accasciarsi indifeso a terra.

Il soccorso della vittima nei confronti del ladro

L’uomo derubato, che nel frattempo aveva capito di essere stato ingannato, nell’assistere alla scena del malessere del ladro non riesce a restare indifferente. Si adopera subito chiedendo aiuto e contattando il 118, prestandoli quindi un soccorso immediato che gli ha salvato la vita.

Tra i passanti, nel momento stesso dell’accaduto, c’è stato un infermiere che ha aiutato il malvivente disteso a terra effettuando le prime manovre di soccorso per salvargli la vita. Dopo l’arrivo del 118 il ladro è stato trasportato nell’ospedale più vicino, in cui è stato ricoverato per effettuare degli accertamenti sul suo stato di salute.

Il gesto della vittima del furto è da considerare di grande nobiltà d’animo e solidarietà nei confronti del prossimo. L’uomo si è reso disponibile per aiutare il suo stesso nemico, comportamento che stupisce positivamente ma che allo stesso tempo lascia riflettere sull’effettiva speranza che possiamo ancora riporre nella natura umana.