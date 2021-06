Martina Stella di nuovo incinta: è grande scoop sui social

Qualche ora fa Martina Stella ha annunciato sui social di essere incinta per la seconda volta. I dettagli e il suo messaggio ai follower.

Martina Stella, sposata dal 2016 con l’ex calciatore, nonché procuratore calcistico, Andrea Manfredonia, ha annunciato, solo 6 ore fa, di essere in dolce attesa. L’attrice fiorentina ha già una figlia, Ginevra, di 9 anni, nata dalla sua precedente storia con Gabriele Gregoriani.

Dopo il fallimento della sua storia d’amore con l’uomo che l’ha resa madre per la prima volta, adesso l’attrice è felicemente sposata e, dopo 5 anni dal fatidico sì, arriva finalmente un nuovo pargoletto. Non sappiamo ancora se sia maschio o femmina.

Martina Stella, infatti, ha cercato di tenere per sé la gravidanza inizialmente. Ora però, probabilmente anche per il vistoso pancione, ha voluto rendere pubblica la notizia e lo ha fatto tramite un messaggio che ha lanciato sui social, diretto proprio ai suoi amati follower.

“La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!!” scrive proprio quest’oggi l’attrice su Instagram. Poi continua ringraziando i suoi follower per il loro costante affetto e afferma che si era accorta che qualcuno di loro, i più affezionati, aveva già notato qualcosa.

Martina Stella, madre, moglie e attrice

Nonostante la sua vita familiare, Martina Stella è anche molto presente sui social e, inoltre, riesce benissimo a conciliare la maternità, e l’essere moglie, con la sua carriera cinematografica.

Abbiamo visto l’attrice 36enne ultimamente nell’ultimo film di Enrico Vanzina, Lockdown all’italiana. La commedia, appunto italiana, ha voluto raccontare il covid da un punto di vista più leggero, sdrammatizzando tutto il periodo della pandemia e del primo lockdown.

Dal suo esordio sul grande schermo, nel 2001, con il film L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino, che l’ha vista recitare al fianco di Stefano Accorsi, la sua carriera vanta una lunga lista di film per il cinema e la televisione. Ora i suoi fan sono in trepidante attesa per vedere quale sarà il suo prossimo lavoro. Intanto le auguriamo una felice gravidanza.