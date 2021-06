Ad “Uomini e Donne” sempre umiliata e derisa, poche persone credono nella sua buona fede. Se le cose continuano così probabilmente lascerà tutto. Non si può vivere in questo modo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gemma Galgani non ne può proprio più. Ogni giorno è un attacco nei suoi confronti, la sua forza mentale sta per cedere, forse lascerà il programma (questi sono alcuni rumors ma nulla è ancora certo).

Nel programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne” Gemma è costantemente presa di mira, in molti hanno giocato con i suoi sentimenti e lei sta soffrendo da anni per questi raggiri. Pochissime le parole di conforto e sostegno, abbiamo visto più volte lady Galgani piangere disperatamente più e più volte ma l’abbiamo vista anche rialzarsi per combattere, ora però sembra la fine di una bella e tormentata storia anche se non è detta l’ultima parola.

Ida Platano in difesa di Gemma Galgani, l’unione fa la forza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

E’ Ida Platano a difendere Gemma Galgani ad ogni costo, contro tutti e tutto. La bella corteggiatrice ha diverse volte ripetuto “Mi dà fastidio quando la deridono. Soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale”, Ida tiene davvero alla povera Gemma derisa da anni in diretta televisiva su Mediaset.

“Più che illusione la chiamerei speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta se stessa e per me fa bene, non lo trovo un difetto” , tuona Ida indirettamente verso Tina Cipollari, l’opinionista che non perde un secondo per offendere la Galgani.

-> LEGGI ANCHE TIR DELL’ORRORE, ARRESTATO IL PROPRIETARIO. LE 39 VITTIME AVRANNO GIUSTIZIA

-> LEGGI ANCHE FA PENZOLARE LA FIGLIA DAL BALCONE PER PUNIRLA, FINISCE IN TRAGEDIA

Ida parla anche di Roberta Di Padua e confessa di non aver mai provato empatia per lei. Sembra senza freni la Platano che non risparmia la sua opinione sulla rivale.

Per ora la trasmissione è terminata e ritorna a settembre, sono aperte le iscrizioni per i provini, ma una domanda suona ridondante, troverà mai Gemma l’amore della sua vita?