Ha cercato di difendere le amiche ed è stato ferocemente aggredito. Un 15enne si è salvato per un pelo, poteva essere una tragedia.

Il sole, gli amici, la gioventù, il divertimento. E’ arrivata l’estate e tutti cercano di godersi le belle giornate di sole. Chi in montagna, chi al mare cerca di rilassarsi dopo un altro anno pesante a causa della pandemia da coronavirus.

A volte però non sempre fila tutto liscio, un ragazzo di 15 anni è stato ferito perchè ha cercato di proteggere le sue amiche da un molestatore.

E’ successo sul litorale di Ostia più precisamente su una spiaggia libera sul lungomare Paolo Toscanelli. La vicenda poteva finire in tragedia.

Salvo per miracolo, 15enne eroe affronta il pericolo

La colluttazione è avvenuta ieri pomeriggio, un sabato come un altro dove ci si vede con gli amici in spiaggia per scambiare quattro chiacchiere, fare un aperitivo e scattare qualche selfie.

Il tutto è avvenuto sulla spiaggia libera di Ostia, il ragazzo 15enne è stato aggredito e ferito con una bottiglia di vetro. Il perchè? Ha difeso le sue amiche dalle molestie di un ragazzo più grande di lui. Per fortuna non si è verificato il peggio ed il 15enne una volta soccorso e curato in ospedale è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

L’aggressione si è verificata verso le 16.00 sul lungomare Paolo Toscanelli. I carabinieri i Ostia, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto. Il molestatore è un 25enne Marocchino, era in compagnia di un altro ragazzo ed hanno cominciato a molestare le ragazze che si stavano divertendo in comitiva.

Le molestie hanno scatenato la reazione del 15enne che è corso in difesa delle amiche ed ha chiesto ai due ragazzi di andare via e lasciarle in pace.

La richiesta del 15enne ha scatenato l’ira dello straniero che dopo una veloce colluttazione verbale è passato ai fatti aggredendo con i cocci di una bottiglia di vetro il ragazzino.

I bagnanti hanno cominciato a gridare e a chiamare i soccorsi bloccando l’aggressore, sono intervenuti i carabinieri di Ostia e il 118.

Il 15enne è stato portato in ospedale e dimesso poco dopo aver ricevuto le cure al braccio ferito.