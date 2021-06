Durante la partita degli Europei 2020, Eriksen è starnazzato al suolo per un malore. A parlare è uno specialista che spiega il probabile motivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Eriksen è un centrocampista dell’Inter e della nazionale danese, ieri sera durante la partita Danimarca-Finlandia, al 43′ minuto del primo tempo ha perso i sensi starnazzando sul prato del Parken. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, le lacrime dei presenti scendevano copiose e la preoccupazione della quadra era palpabile.

Il giocatore è in ospedale e fuori pericolo ma è caduto per un arresto cardiocircolatorio. Il primo ad intervenire a a comprendere la gravità della situazione è stato Simon Kjaer, difensore del Milan, e capitano della nazionale Danese.

Mentre aspettava l’arrivo dei soccorsi ha liberato le vie aeree di Eriksen evitando che potesse soffocare con la sua lingua, immediatamente ha praticato il primo e vitale massaggio cardiaco. Arrivati i soccorsi ha richiamato l’intera squadra ed ha esortato i compagni a creare una barriera umana per proteggere il compagno caduto da obiettivi ed occhi indiscreti essendo in mondo visione. In ultimo ha abbracciato a lungo la fidanzata di Eriksen, in lacrime e disperata per l’accaduto.

Minuti interminabili per salvare la vita ad Eriksen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA EURO 2020 (@euro2020)

Ci sono voluti 11 ed interminabili minuti per stabilizzare il giocatore privo di sensi, 11 minuti di massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. A spiegare il motivo del malore è il dott. Josep Brugada, cardiologo dell’Hospital Clinic: “Sappiamo poco, ma il modo con cui è caduto così all’improvviso mi dà una brutta sensazione dal punto di vista della gravità. Al 98% la causa è un’anomalia cardiaca“.

Il malore di Eriksen potrebbe riguardare una qualche patologia celebrale o aortica, per fortuna il giocatore ora è stabile, le conseguenze del malore sono state minime grazie alla prontezza dei soccorsi, nelle prossime ore verranno fatti degli accertamenti per capirne la causa scatenante.

Intanto il web è pieno di immagini del giocatore, tutti, indistintamente dalle fazioni calcistiche, hanno augurato il meglio ad Eriksen.