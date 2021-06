Litigano, lo lascia in fin di vita davanti ai passanti. Fermata la moglie

Un uomo è stato trovato ieri in una città del nord Italia dai carabinieri. Assalito gravemente. Fermata la moglie poco distante

Le persone che hanno assistito alla scena sono ancora incredule e sbigottite. Un litigio, come hanno testimoniato, avvenuto alla piena luce del giorno di ieri, in una stradina secondaria del quartiere cittadino.

La coppia ha iniziato a discutere animatamente all’interno della loro piccola utilitaria, quando la situazione è degenerata.

I passanti riferiscono di aver visto la vittima tirar fuori un’arma da taglio, un coltello da cucina, ma essere disarmato dalla moglie, che poi lo ha colpito almeno 4 volte.

Un gesto da ricondurre alla difficile vita familiare dei due che, pare, fossero in via di separazione.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della caserma vicina.

La moglie trovata a poche centinaia di metri dopo l’aggressione

Dalle testimonianze fornite, pare che la donna sia scesa in tutta fretta dall’abitacolo della Seat Marbella e l’uomo abbia cercato di inseguirla, stramazzando però al suolo.

Qui è stato trovato in fin di vita dai soccorritori, all’angolo tra Via Quinto Romano e Via Amantea, nel quartiere di Baggio, Milano.

Qualcuno ha anche riferito di aver sentito, poco prima, un clacson suonare ininterrottamente, come se il marito cercasse di attirare l’attenzione.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino San Carlo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per lui, troppo gravi le lesioni subite: è deceduto poco dopo il suo arrivo.

La vittima, R.I. di 55 anni, incensurato, lavorava come cassiere per un supermercato della zona.

Nel frattempo i militari si sono messi sulle tracce della moglie, che hanno ritrovato a circa un chilometro dal luogo della tragedia, con gli abiti insanguinati e una profonda ferita alla mano.

E’ stata quindi condotta per essere medicata al Fatebenefratelli e poi in Procura, per essere interrogata.

La donna per, davanti al pm si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L’accusa per lei è di omicidio aggravato.