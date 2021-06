Mara Venier, la paresi facciale e la decisione che sconvolge i telespettatori

Mara Venier, il calvario continua. La paresi facciale dovuta alla lesione del nervo costringe la conduttrice a una decisione drastica.

La conduttrice Rai sta vivendo un vero e proprio incubo.

Dopo il nuovo intervento chirurgico d’urgenza per la rimozione dell’impianto dentale, Mara Venier è stata dimessa da Villa Margherita.

Giorni difficili per lei però, visto che è ancora costretta a letto con la paresi facciale dovuta a una lesione del nervo proprio a causa dell’impianto che le era stato applicato dal suo dentista di fiducia.

Ad oggi quindi la conduttrice 70enne è a casa e va avanti ad antibiotici e cortisone, non riesce a dormire e mangia solo gelati.

Una situazione poco piacevole che ha provocato all’amatissima conduttrice Rai anche degli attacchi di panico.

Mara Venier, “L’intervento mi ha rovinato la vita, non torno per ora in tv”

Ci vorranno mesi prima di capire se il nervo tornerà a posto da solo o se sarà necessario operare di nuovo.

“Quell’intervento mi ha rovinato la vita, è un incubo” ha detto disperata la Venier, dando poi la triste notizia ai telespettatori: ” Per ora non torno in tv”.

Pausa quindi dalla tv, infatti oggi domenica 13 giugno Mara Venier non sarà in onda con Domenica In.

In realtà la puntata non era già prevista in palinsesto per lasciare spazio agli Europei di calcio, quindi nonostante tutto la mancanza del programma sarà sopperita dalla competizione sportiva.

La Venier comunque non si da per vinta, amando il suo lavoro, e spera di tornare sul piccolo schermo domenica 20 giugno.

Nel frattempo si dice convinta ad andare avanti con i suoi legali per far causa al dentista che le ha provocato il danno e molto infastidita ha annunciato: “Farò tutto quello che ci sarà da fare.”

Tanti i messaggi incoraggianti da parte di fan, colleghi ed amici e proprio oggi la Mara nazionale ha ripostato alcune stories di Giada Di Miceli, voce di Radio Radio.

“Ci mancherà tanto questa domenica non vederla ma siamo certi che si riprenderà”, è il messaggio della conduttrice radiofonica.