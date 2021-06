Sangiovanni umiliato e deriso. Ecco cosa è successo

Il cantante vicentino, secondo ad Amici vittima di odio. Sangiovanni si sfoga sui social con i fan spiegando cosa è accaduto

Brutto episodio quello accaduto al cantante rivelazione del talent show di Maria De Filippi. Sangiovanni, secondo classificato dietro la fidanzata Giulia, si sfoga coi suoi ammiratori e spiega tutto nel dettaglio.

Sangio, come viene chiamato affettuosamente dai fan, è giovanissimo: è nato nel 2003. Originario di Vicenza, si appassiona alla musica negli ultimi anni e mentre frequenta il liceo conosce nei corridoi Madame, altra rivelazione canora esplosa poi a Sanremo.

La giovane decide di credere in lui e lo presenta a Caterina Caselli, proprietaria della Sugar, sua etichetta discografica, che gli fa produrre i suoi primi singoli.

Da lì a poco il ragazzo partecipa ai primi provini per entrare nella classe del programma di Canale 5, venendo scelto dagli autori.

Carismatico e senza peli sulla lingua, sforna due successi uno dopo l’altro: Gucci Bag e Lady. Entrambi diventano dischi di platino.

All’interno della scuola conosce anche quella che diventerà la sua compagna, la ballerina Giulia Stabile. E’ proprio contro di lei che si gioca la vittoria finale, arrivando però alle sue spalle.

Da sempre contro la chiusura mentale e i pregiudizi di genere, pochi giorni fa il cantante ha passato un brutto momento.

“Ma non ti vergogni?” Sangiovanni racconta tutto

Inizialmente sembrava che l’artista non volesse dare molto peso a quanto successo, postando una storia su Instagram alquanto sibillina e basta. I suoi follower però gli hanno chiesto maggiori informazioni e lui non si è tirato indietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

In una storia seguente, Sangio ha spiegato che un paio di giorni prima, mentre si trovava per strada ed era vestito di fucsia (il suo colore preferito), un passante si è fermato dicendogli: “Ma non ti vergogni?”.

Un commento che di questi tempi fa francamente cadere le braccia, questo ciò che deve aver pensato anche il cantante, che ha poi proseguito: “Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male” aggiungendo che “volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale, però la si può combattere”.

Ha poi ringraziato tutti i supporter per l’affetto che gli dimostrano ogni giorno. Ed è proprio vero!

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci, outfit provocante con aperture da sogno: stacco di coscia imperioso FOTO

–> Leggi anche Amici, cantante ricoverato d’urgenza: una tragedia. Cosa è accaduto

L’ultimo singolo di Sangiovanni, Malibù, è il più venduto del 2021 nella prima settimana, così come l’album che lo contiene, Sangiovanni, appunto.