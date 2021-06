Kate Middleton omaggia Lady Diana. Il gesto che tutti hanno apprezzato

Kate Middleton, duchessa di Cambridge, ricorda Lady Diana con un gesto molto significativo. Tutti hanno molto apprezzato.

Per il Big Lunch Event organizzato per il G7, la duchessa Kate Middleton ha omaggiato Lady Diana ed il gesto, semplice ma sincero, è stato davvero apprezzato.

Per l’occasione ha indossato un abito dal valore di € 3.000 di Alexander McQueen, ma non è stato questo che le ha dato una certa approvazione, il dettaglio che l’ha resa unica è stato il tributo a Lady Diana.

Kate non ha mai conosciuto la Principessa Diana (madre di suo marito William) ma tende ad omaggiarla spesso nel ricordo di quello che un tempo è stata, la duchessa delle volte tende ad emularla per l’innata umanità, compassione ed empatia e per queste ragioni è entrata nel cuore degli inglesi.

Il G7 è l’evento che riunisce i leader del mondo, quest’anno si è tenuto in Cornovaglia. Kate come sempre si è dimostrata più che all’altezza delle aspettative e della situazione, ha molto charme e questo piace, possiamo dire che sta facendo le prove per quando sarà Regina d’Inghilterra.

Kate omaggia Diana, il gesto che è stato molto apprezzato

La duchessa ha voluto omaggiare lady Diana indossando un suo braccialetto di perle e diamanti.

Il portamento regale di Kate è stato notato da tutti i presenti così come il braccialetto a tre fili di lady Diana. Il look raffinatissimo della duchessa ha colpito tutti, abito di Alexander McQueen, tacchi nude e pochette bianca, trucco leggerissimo e via con la semplicità.

A dare il tocco in più è stato il braccialetto di Diana, disegnato da Nigel Milne ed indossato per la prima dalla principessa in diverse occasioni. Kate sfoggia spesso i gioielli di Diana, sicuramente è anche un modo per tenere vivo il ricordo della principessa scomparsa troppo presto.

William ricorda spesso sua madre, è come se non fosse mai morta, è una presenza costante nella sua vita, tant’è vero che chiese la mano di Kate con il famosissimo anello di diamanti e zaffiri da 12 carati che risaliva al fidanzamento del Principe Carlo (suo padre) e della Principessa Diana (sua madre).