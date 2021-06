Maurizio Costanzo, l’indiscrezione mai confessata su Ylenia Carrisi

Il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo dice finalmente la sua sulla misteriosa scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power

E’ la notte di Capodanno del 1993 quando Ylenia Carrisi, figlia primogenita della celebre coppia di cantanti, sparisce nel nulla.

il 31 dicembre la ragazza fa un’ultima telefonata ai genitori, facendo loro gli auguri. Si trova a New Orleans, capitale della Louisiana, in un alberghetto, il Le Dale in Charles Street. E’ in compagnia di un uomo, il trombettista di strada Alexander Masakela, più vecchio di lei di 30 anni.

La proprietaria dell’hotel afferma che la coppia ha condiviso una camera almeno fino al 6 gennaio.

Poi della 23enne si perdono le tracce, sembra sparita nel nulla. Viene subito sospettato della sua scomparsa il compagno, ma non si giunge a nulla di fatto.

.Successivamente diversi testimoni si fanno avanti, dichiarando di averla vista nei luoghi più disparati della città.

Infine Albert Cordova, un guardiano notturno, fornisce una dichiarazione terribile: avrebbe visto la ragazza gettarsi nel Mississippi dopo aver cercato di dissuaderla. “Non importa. Appartengo al fiume” sarebbero state le ultime parole di Ylenia.

Il corpo della modella e valletta di Mike Bongiorno, non viene però mai ritrovato, lasciando nella completa disperazione Al Bano e Romina. Quest’ultima non ha mai perso le speranze e ritiene la figlia ancora viva, nonostante tutto.

La sua scomparsa segnerà irrimediabilmente il destino della coppia, che di lì a poco vedrà il loro matrimonio naufragare.

Ora, dopo 27 anni, lo storico giornalista romano Maurizio Costanzo si pronuncia sul misterioso caso della bellissima Carrisi.

Costanzo: “Romina pensa sempre a sua figlia”

Maurizio in tutti questi anni ha sempre mantenuto un delicato riserbo sulla questione, rispettando il dolore ancora vivo e pressante della madre.

Mentre infatti Al Bano si è rassegnato alla morte presunta della giovane, l’ex moglie non si è mai arresa, non prendendo minimamente in considerazione l’ipotesi più tragica.

Ora dalle pagine della sua rubrica su Nuovo Tv, il conduttore dice cosa ne pensa: “La perdita di un figlio o, peggio ancora, non sapere che fine abbia fatto, deve essere qualcosa di terribile” dichiarando poi “Comprendo, quindi, l’afflizione di Romina dopo 26 anni“.

Costanzo ha quindi poi concluso dicendo: “Non so se le notizie che vengono pubblicate sono vere. Romina pensa sempre alla figlia”.