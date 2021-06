Luca Pitteri, storico ex insegnante di Amici: che fine ha fatto?

Scopriamo assieme cosa fa oggi l’indimenticabile maestro di canto di Amici Luca Pitteri. Quello che abbiamo scoperto vi lascerà a bocca aperta!

E’ stato uno degli insegnanti più temuti e ammirati delle prime edizioni del talent show di Maria De Filippi.

Luca Pitteri, nei primi anni 2000 era praticamente ovunque, vuoi per il boom mediatico del programma, vuoi per il suo innegabile carisma.

Veneziano doc, è nato nella città lagunare nel 1962 e qui si è diplomato in pianoforte al Conservatorio. Ha studiato anche direzione d’orchestra, composizione e naturalmente canto.

Intensa è anche la sua attività e collaborazione in cori gospel: è direttore dal 1992 del Venice Gospel Ensemble.

Durante gli anni di Amici ha portato alla ribalta tanti talenti canori, tra i quali Monica Hill, giovanissima cantante della primissima edizione, che diventerà anche sua compagna per qualche anno.

Il Maestro sembra essere legato non solo professionalmente ma anche “sentimentalmente” allo show, trovando il grande amore proprio tra i suoi banchi di scuola.

Luca Pitteri: la moglie Brigida è un ex allieva di Amici

durante la quinta edizione, infatti, Luca si ritrova ad essere il vocal coach di una ragazza palermitana dalla voce straordinaria: Brigida Cacciatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Pitteri (@luca_pitteri)

L’alchimia tra i due è palpabile e nonostante la cantante non riesca ad arrivare al serale, il loro legame diventa ancora più forte.

Al riguardo Pitteri ha dichiarato: “Ho conosciuto una persona straordinaria con caratteristiche così adatte a me che mi ha colpito” continuando poi nel dire che “E’ arrivata in un momento difficile per me, avevo scoperto di avere una grave malattia, e lei mi ha assistito”.

Sì, perchè nel 2010, grazie a un banale controllo di routine, l’insegnante scopre di avere un carcinoma maligno al colon, per il quale ha subito parecchi cicli di chemioterapia. Per fortuna, anche grazie alla vicinanza di Brigida, supera questa brutta esperienza.

La coppia successivamente è convolata a nozze, allargando la famiglia con l’arrivo di Gioele, 8 anni fa.

–> Leggi anche Martina Stella di nuovo incinta: è grande scoop sui social

–> Leggi anche Tina Cipollari: la notizia lascia i fan sconcertati. Non è la prima volta!

Sotto l’aspetto professionale, Luca non si è mai fermato, lavorando sia privatamente che in televisione, partecipando in qualità di formatore a trasmissioni quali Ti Lascio una Canzone, Zelig e in ultimo All Togheter Now di Michelle Hunziker, come testimoniato dai suoi profili social.