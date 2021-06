Maneskin, di nuovo nella bufera: “Sono bisessuale”. Lo sfogo inaspettato

I Maneskin non finiscono di far parlare di sè e una nuova bufera mediatica di abbatte sul gruppo. “Sono bisessuale”: lo sfogo inaspettato.

I vincitori di Sanremo 2021 e degli Eurovision, tornano a far parlare di sè. Una nuova bufera mediatica si abbatte sui Maneskin, gruppo rock romano, recentemente accusato di abuso di droga dalla Francia. Adesso però, si parla di dettagli sessuali sulla vita di Damiano, il leader della band. Arriva lo sfogo della fidanzata, la modella Giorgia Soleri.

Quale sarà la verità sul rapporto che lega la Soleri a Damiano? Mentre il gossip impazza, la giovane modella romana fa chiarezza sul suo profilo Instagram. Assillata dai paparazzi, la ragazza che ha da poco condiviso con il pubblico le vicende sulla sua malattia, la vulvodinia, vuota il sacco. I Maneskin nasconderebbero un altro segreto scoppiato con la frase apparsa su tutti i giornali, “Sono bisessuale”.

Maneskin e gossip: “Sono bisessuale”. Commento sexy sul profilo Instagram della fidanzata di Damiano

I Maneskin hanno dimostrato al mondo che volere è potere. Avevano iniziato a suonare per le strade di Roma da giovanissimi e ad oggi, sono un gruppo di successo a livello mondiale. Vincitori di Sanremo 2021, hanno trionfato anche in occasione degli Eurovision, nonostante le polemiche. Ora però, il gossip sul rapporto tra Damiano e la fidanzata Giorgia Soleri impazza. E i musicisti non hanno voglia di rimanere “Zitti e buoni”.

Ma cosa sta succedendo esattamente ai Maneskin? Di recente c’è stata una frase bomba che ha allertato i paparazzi: “Sono bisessuale”. La fidanzata storica di Damiano, Giorgia Soleri, ha vuoto il sacco sul rapporto che la lega al leader della band. Una storia di quattro anni che oggi forse arriva ad una svolta? La verità è sorprendente.

La modella romana, compagna del cantante dei Maneskin, ha di recente dichiarato di essere bisessuale. Lo sfogo è arrivato, come sempre, sui social network. A chi l’assillava sulla sua presunta omosessualità, Giorgia Soleri ha risposto per le rime. È bisessuale e non ha nulla di cui vergognarsi. Intanto posta anche una foto che la ritrae bellissima e sensuale, in biancheria intima. Non si fa attendere il commento di Eva Dal Canto. Che ci sia del tenero tra le due?