Usa le mascherine per nascondere la droga: arrestato dalla polizia

Le forze di Polizia hanno fermato e arrestato un uomo, che ha opposto resistenza a un blocco. Scoperto dello stupefacente nelle mascherine

Il lockdown e le misure sanitarie per la salute pubblica hanno avuto anche un loro lato negativo, a quanto pare: le mascherine chirurgiche usate non solo per proteggersi ma anche per evitare la galera.

E’ stata resa nota oggi la notizia dell’arresto di un uomo per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

L’episodio è avvenuto sabato, in quella che sembrava dover essere una giornata tranquilla.

Invece gli agenti di pattuglia per le strade di una città del nord Italia, durante un normale giro di perlustrazione, hanno notato che qualcosa non andava.

Hanno difatti subito notato una station wagon sfrecciare a forte velocità, nonostante il loro Alt e la sirena spiegata.

Dopo qualche chilometro sono riusciti a fermare la vettura e il suo conducente, in stato di agitazione.

Il motivo è diventato chiaro subito dopo.

L’hashish ritrovato all’interno delle confezioni di mascherine

All’interno dell’automobile dell’uomo, un italiano di 52 anni pregiudicato, i poliziotti hanno infatti rinvenuto due etti di hashish in panetti sigillati, nascosti all’interno di un sacchetto di mascherine chirurgiche.

Il conducente, che era stato notato inizialmente in Viale Pirelli, è stato poi intercettato e fermato una volta arrivato dentro la città di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Agli agenti, dopo aver inizialmente negato di essere in possesso di droga, ha poi ammesso di spacciarla per arrivare a fine mese. Nel cruscotto del veicolo sono stati rinvenuti anche 390 Euro, presumibilmente il frutto di una giornata di “lavoro”.

A questo punto le forze dell’ordine del commissariato Greco Turro hanno deciso fosse il caso di approfondire la questione, perquisendo l’abitazione del milanese, al cui interno hanno rinvenuto un’arma da taglio con lama di 25 centimetri. Per il cinquantenne è stato disposto l’arresto.

Appena una decina di giorni fa, un napoletano di 46 anni era stato arrestato per spaccio di cocaina commesso con modalità simili a Secondigliano. Nascondeva i pacchetti di droga all’interno della sua mascherina.