Miriam Leone ha pubblicato l’ennesimo scatto super: l’attrice indossa pantaloncini cortissimi e scopre le sue gambe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone è sicuramente una delle donne più belle in Italia. La siciliana, dopo aver vinto la 69esima edizione del concorso di bellezza ‘Miss Italia’, ha iniziato a recitare e ha preso parte a film come ‘I soliti idioti’, ‘La scuola più bella del mondo’, ‘In guerra per amore’ e ‘Diabolik’ (lei è Eva Kant, la pellicola uscirà a fine anno).

Miriam è ovviamente molto attiva sui social network: i suoi scatti prorompenti fanno sempre innamorare gli innumerevoli followers. La 36enne è una bomba seducente e riesce a stregare i fans con ogni suo singolo contenuto. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è pazzesco: la classe 1985 indossa shorts davvero troppo corti.

Miriam Leone, pantaloncini cortissimi: che gambe

Miriam Leone è sempre più bella e affascinante: l’attrice continua a postare scatti esagerati sui social catturando in breve tempo l’attenzione di tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La siciliana ha trascorso una giornata immersa tra la natura. Lo scenario è davvero intrigante e il posto sembra magico. La Leone indossa pantaloncini davvero troppo corti che scoprono totalmente le sue gambe meravigliose. Nonostante sia completamente di spalle, Miriam è sempre devastante. L’ex Miss Italia qualche tempo fa ha deciso di cambiare nuovamente il suo look cambiando il colore dei capelli: la siciliana decise di seguire il trend 2021 e optò per un bel rosso.

–> Leggi anche Elettra Lamborghini in canottiera stende i fans: forme incontenibili – FOTO

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci, outfit provocante con aperture da sogno: stacco di coscia imperioso

L’amore che i fans nutrono nei suoi confronti è illimitato. Tra i commenti, ad esempio, si leggono complimenti esagerati. “Tu sei uno spettacolo della natura”, “La versione Miriam sportiva mi piace ancora di più”, “Bellezza siciliana”, “Che meraviglia”, si legge. Cuoricini, apprezzamenti ed emoticon eloquenti si sprecano. Qualche utente, invece, si è spinto oltre invitando la splendida attrice in posti diversi per l’Italia.