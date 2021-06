Sabrina, ecco chi è la moglie di Eriksen che ha commosso il mondo

L’evento che ha sconvolto l’equilibrio degli europei, il malessere di Eriksen, visto dagli occhi della moglie Sabrina.

Sabrina Kvist Jensen, coniuge di Christian Eriksen, la scorsa sera ha fatto commuovere tutti gli spettatori e i presenti in campo. Dopo aver assistito alla caduta del marito Sabrina è corsa in campo perché aveva capito che qualcosa di grave fosse accaduto. La donna non riusciva a trattenere lacrime e disperazione, poiché i suoi pensieri erano tutt’altro che positivi: Sabrina credeva che il marito fosse morto.

La ragazza è stata fermata da Kasper Schmeichel e Simon Kjaer, i due calciatori e colleghi di Eriksen l’hanno abbracciata e consolata mentre i medici salvavano la vita a Christian con un massaggio cardiaco durato ben 12 minuti. I ragazzi hanno rassicurato la donna sulle condizioni del marito affermando che aveva ripreso a respirare in modo costante.

Il calciatore, una volta intubato, è stato allontanato dal campo, dopo la missione di salvataggio che miracolosamente ha avuto buon fine, e portato all’ospedale più vicino. L’arresto cardiaco che lo aveva colpito ha lasciato tutti a bocca aperta e con le lacrime agli occhi, il terrore che calato in pochi secondi è stato a dir poco agghiacciante.

Lo stato di salute del centrocampista Eriksen

Sconvolgenti anche le parole del medico della nazionale che è intervenuto nella conferenza stampa nel post partita affermando che Christian era morto, il suo cuore aveva smesso di battere. Le cause sul malessere sono ancora da diagnosticare ma i test eseguiti sul calciatore hanno dato tutti buon risultati.

In merito a Sabrina Eriksen, la donna che ha fatto commuovere tutta Europa, è nata a Tommerup il 24 agosto del 1992. Lavorava come parrucchiera quando ha conosciuto Erikson. A differenza di altre mogli di calciatori, Sabrina e non è solita postare immagini sui social sulla sua vita privata, scegliendo di mantenere sempre un profilo basso.

L’amore con il centrocampista è sbocciato nel 2012, da cui sono nati i loro due bambini. Con Eriksen al Tottenham, Sabrina ha lavorato in un’azienda di abbigliamento e nel corso degli anni ha ideato la Fodboldfonden, un’organizzazione no profit di beneficenza per aiutare i bambini indigenti.

Ad oggi la donna può finalmente tirare un sospiro di sollievo date le condizioni stabili del marito.