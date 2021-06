Star in the Star, il nuovo format Mediaset. Chi lo condurrà?

Mediaset sta rinnovando il palinsento autunnale. Tra le novità troviamo la trasmissione Star in the Star, che andrà in onda in prima serata.

Star in the Star è un format tv musicale ideato da Banijay, una società di produzione e distribuzione di contenuti per tv e piattaforme multimediali, italo-francese, fondata da Stéphane Courbit.

Il programma è così strutturato: i concorrenti sono delle star, non per forza dei cantanti, e vengono “mascherati” per riprodurre un personaggio della musica. Si tratta quindi di una via di mezzo tra Il Cantante mascherato e Tale e Quale Show.

Ci sarà una giuria, composta quasi sicuramente da 3 elementi, e un pubblico, che dovrà indovinare chi si cela dietro i vari concorrenti. Ognuno acquisirà, dunque, l’identità di un diverso cantante anche grazie all’ausilio di impeccabili trucco e parrucco.

I concorrenti dovranno ovviamente cercare di equiparare a livello canoro il personaggio di riferimento. Ogni sera, colui che arriverà ultimo dovrà rivelare la propria identità. Tutti gli altri, invece, andranno avanti con la gara. In totale la trasmissione dovrebbe durare 4 o 5 puntate.

Star in the Star: scopriamo insieme quali sono i papabili nomi per la conduzione

Tra le possibili conduttrici della trasmissione canora è stato fatto il nome di Michelle Hunziker, che ha già magistralmente condotto la versione tedesca di Star in the Star, che in Germania si chiama Big performance.

Ad ogni modo la certezza della presenza della Hunziker non vi è, anche perché l’italo-svizzera dovrebbe ripartire con All together now, un’altra trasmissione canora di Mediaset che l’ha vista lavorare al fianco di J-Ax.

Un altro possibile nome è quello di Alessia Marcuzzi, che non è stata confermata per la nuova edizione della scoppiettante e intrigante Temptation Island. Il terzo papabile nome è quello di Ilary Blasi, che ha appena finito di condurre L’Isola dei Famosi.