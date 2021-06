Belen, la mamacita bollente fa tirare un sospiro di sollievo ai fan

La bellissima showgirl argentina, all’ottavo mese di gravidanza, rincuora i suoi ammiratori preoccupati. Il parto di Belen previsto per fine giugno

La stupenda Belen è sempre più vicina al giorno del parto. Mancano solo poche settimane alla fatidica data.

E’ prevista per la fine di giugno la nascita della sua secondogenita, Luna Marie, la prima dal nuovo compagno Antonino Spinalbese.

La coppia si è conosciuta appena un anno fa, un incontro decisamente fortunato per entrambi e che ha visto lo “zampino” di Patrizia Griffini, ex gieffina e grande amica della Rodriguez, nonchè nota hair stylist.

Poco prima di partire per una vacanza a Ibiza, l’argentina ha deciso di ritoccarsi il colore dei capelli, ma, essendo impegnata, l’amica le ha mandato come suo sostituto proprio Antonino.

Il colpo di fulmine è stato immediato e ben presto il giovane parrucchiere è entrato nella sua cerchia di amici, finendo poi per accompagnarla proprio alle Baleari.

Il ligure ha fatto subito una buona impressione sia ai genitori della compagna che al figlio Santiago, che lo ha preso in simpatia e ha spinto la madre a proseguire la conoscenza.

Seppur inizialmente timorosa per la differenza di età (lui ha 10 anni in meno), Belen si è gettata a capofitto in una vera e propria estate caliente.

A fine agosto scopre di essere incinta, ma poi, come ha dichiarato, perde purtroppo il bambino. Poco tempo dopo la bella notizia: è in attesa di una femminuccia.

La gravidanza, manco a dirlo, viene documentata su tutti i suoi social, tra risate, carezze e momenti teneri e dolci.

Una meravigliosa Belen mostra il pancione di 34 settimane

Ultimamente i fan si erano un po’ preoccupati per la sua assenza dai social, la Rodriguez aveva spiegato che semplicemente voleva vivere più privatamente la sua gravidanza. Ora la bella sorpresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La soubrette si mostra infatti di nuovo su Instagram in tutto il suo splendore di quasi mamma, in bikini e col pancione bene in vista.

“Se questa non è una mamacita” scrive nel post, facendo anche una dedica romantica al suo giovane amore: #teamo, mette negli hashtag.

–> Leggi anche Martina Stella di nuovo incinta: è grande scoop sui social

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci, outfit provocante con aperture da sogno: stacco di coscia imperioso FOTO

L’amore procede quindi a gonfie vele e la coppia si prepara a diventare genitori, supportati dal loro grande seguito che non vede l’ora di dare il benvenuto alla piccolina.