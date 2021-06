Covid Italia, il bollettino del 15 giugno: i dati aggiornati

Covid Italia, i dati aggiornati del 15 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

Il trend in Italia continua a migliorare: stando ai dati attuali, la curva epidemiologica scende ancora. Dopo un weekend con numeri incredibili (va considerato che nel fine settimana si fanno meno tamponi), il numero dei nuovi contagiati sale nuovamente sopra quota mille.

Il dato importante, ossia il tasso di positività, resta comunque allo 0,6%: Guardiamo insieme gli aggiornamenti diramati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile sul numero di nuovi contagi, guariti e decessi di oggi 15 giugno.

Covid Italia, il bollettino di oggi 15 giugno

I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 1.255 a fronte di 212.112 tamponi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi positivi sono la Sicilia (200), la Lombardia (182) e la Puglia (169).

Tra ieri e oggi ci sono stati altri 63 decessi per Covid. Le persone che hanno perso la vita a causa del virus dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 127.101 (ieri erano stati 36 i deceduti registrati). Cala, ancora, la pressione sugli ospedali: si registra un -132 di ricoveri ordinari e un -32 di pazienti in terapia intensiva. Grande anomalia nel bollettino della Campania: sono stati “cancellati” 48mila guariti che venivano inseriti ancora negli attuali positivi. Per questo motivo c’è una nota che spiega il tutto: “A seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle Asl, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in ‘isolamento domiciliare’.

–> Leggi anche Covid, il bollettino del 14 giugno: i numeri della pandemia

-> LEGGI ANCHE VACCINI, IL VIA PER GLI ADOLESCENTI. A RIETI IL PRIMO JUNIOR OPEN DAY

Per quanto concerne le vaccinazioni, in Italia quasi il 50% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Il caos che ruota intorno ad Astrazeneca continua a tenere banco: ogni Regione sta agendo a modo suo e, nonostante l’ok dell’Aifa viene somministrato al momento solamente agli over 60. Per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose del Vaxzevria sarà prevista una seconda dose con Pfizer o Moderna. Il mix è stato approvato, anche se il Presidente della Regione Campania De Luca non è convinto di questa opzione.