Cristiano Ronaldo ha attaccato la Coca-Cola (sponsor di Euro 2020) in conferenza stampa: il portoghese ora rischia.

Cristiano Ronaldo è sicuramente uno dei calciatori più forti sul pianeta. Il fuoriclasse portoghese fa sempre la differenza in campo e ogni anno incanta con giocate esagerate e con gol meravigliosi. Il classe 1985 ha una fama di livello planetario: non esiste alcun posto al mondo in cui la popolazione non conosce CR7. Ogni suo singolo gesto non passa mai inosservato: che sia una prodezza nel corso di una partita, uno spot pubblicitario o una semplice conferenza stampa, milioni di persone vedono e rivedono tutto ciò che fa.

Questa volta, però, il portoghese ha probabilmente esagerato. Nel corso della conferenza stampa prima della sua partita ufficiale ad Euro 2020, ha deciso di scagliarsi contro la Coca-Cola (uno dei maggiori sponsor dell’evento calcistico). Il siparietto è stato piuttosto divertente, ma ora il calciatore rischia.

Cristiano Ronaldo, il duro attacco a Coca-Cola: “Bevete acqua”

Cristiano Ronaldo, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra il suo Portogallo e l’Ungheria, ha deciso di scagliarsi contro uno degli sponsor di Euro 2020, la Coca-Cola.

Il 36enne ha deciso di spostare con le mani le due bottigliette di Coca-Cola che stavano sul tavolo, proprio davanti a lui. “Bevete acqua”: questo il consiglio che l’asso bianconero ha dato al mondo. La sua scelta avrà sicuramente fatto arrabbiare i vertici di uno dei marchi più potenti al mondo: stando al parere di alcuni avvocati, Coca-Cola potrebbe citarlo per danno d’immagine. Dopo le parole di CR7, il video ha iniziato a spopolare sul web e sui maggiori social network. Come se non bastasse, le azioni della ‘Company’ sono crollate in borsa. Il calo è stato dell’1,6%, con il valore che è passato da 242 miliardi a 238 miliardi di dollari.

Cristiano, tuttavia, nel lontano 2009 “prestò” il suo volto proprio per una pubblicità della Coca-Cola: lo spot era allora destinato per il mercato asiatico.