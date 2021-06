Elodie, le aperture spaziali lasciano senza fiato: lato A spettacolare – FOTO

Elodie ha pubblicato un paio di fotografie strepitose su Instagram: l’outfit fa sognare, proprio come il suo lato A spettacolare.

Elodie è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate in Italia. La romana raggiunse la popolarità grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’, classificandosi al secondo posto (il vincitore fu Sergio Sylvestre). Fin dai suoi esordi in televisione, la nativa di Roma ha conquistato tutti con la sua bravura, il suo talento, la sua voce e la sua simpatia.

La 31enne ha un grosso seguito anche sui social network: il suo account vanta numeri mostruosi, con 2,5 milioni di followers. La cantante li delizia ogni giorno con fotografie incantevoli e spettacolari. La Di Patrizi, poco fa, ha messo in rete due scatti prorompenti in cui mostra il suo lato A da applausi.

Elodie, aperture da sogno: un lato A che lascia senza parole

Elodie, poco fa, ha pubblicato online un post contenente due fotografie meravigliose. La Di Patrizi è una bomba seducente e le aperture del top lasciano i followers senza parole.

La cantante indossa un top dotato di aperture spaziali: il suo lato A da urlo strega i seguaci e conquista letteralmente l’attenzione di tutti. Il post ha già inanellato numeri stupefacenti, collezionando in breve tempo 128mila cuoricini. Gli utenti si stanno scatenando nei commenti, con complimenti ed apprezzamenti che ormai si sprecano. La 31enne copre gran parte del suo viso con occhiali da sole belli grandi, ma le sue labbra irresistibili non passano in secondo piano.

La bellezza di Elodie non la si scopre di certo oggi. La sua sensualità è il suo fascino sono disarmanti. La romana è diventata brand ambassador di Bulgari per l’Italia: il giorno in cui fece l’annuncio, si scatenò il delirio sui social network.