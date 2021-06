La regina della televisione italiana Maria De Filippi sarebbe pronta a lasciare casa Mediaset. Una notizia che ha sconvolto i fan della conduttrice.

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana, negli anni l’abbiamo apprezzata per la sua professionalità, la sua empatia, la sua coerenza e la sua dolcezza. Non per niente Maria è stata soprannominata The Queen.

Negli ultimi giorni sta circolando una voce che sta mettendo molta ansia ai fan della conduttrice e dei suoi programmi, infatti sembrerebbe che Maria lasci casa Mediaset per trasferirsi su altre reti. Ma sarà vero?

Maria De Filippi dove vai? Ansia per i fan

IL contratto sottoscritto con la Mediaset della conduttrice 59enne è in scadenza nei prossimi giorni. Nei mesi precedenti si è parlato molto di un suo possibile addio alla rete nazionale ed ora Dagospia fa il punto della situazione.

Sembrerebbe che Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi siano arrivati ad un accordo per il futuro. La conduttrice resta a Mediaset ma avrà maggiore autonomia decisionale sui programmi. Il riferimento va senza dubbio collegato a quanto successo con Barbara D’Urso e le dichiarazioni rilasciate da Pietro Delle Piane (attore e fidanzato di Antonella Elia) sul programma ” Temptation Island”.

In quel periodo la casa produttrice di Maria , la Fascino, aveva lamentato scarsa collaborazione da parte della Mediaset, dal momento che le dichiarazioni vennero trasmesse proprio su Canale 5, la stessa rete che trasmette il programma estivo.

Durante il confronto, Pier Silvio e Maria hanno chiarito le loro posizioni e la De Filippi ha rinnovato la sua presenza in Mediaset. I suoi programmi sono diventati la punta di diamante di Canale 5 e Berlusconi non avrebbe mai permesso che la regina potesse andar via.

Stando sempre alle indiscrezioni di Dagospia, Pier Silvio si è impegnato tanto per trattenere anche Paolo Bonolis, che diverse volto ha manifestato un malessere dietro le quinte di casa Mediaset. Berlusconi non vuole perdere altri cavalli nella sua scuderia e farà di tutto per evitare fughe.