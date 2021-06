Variante Delta minaccia la Lombardia, boom di casi: l’allarme dei virologi

La variante Delta si sta rivelando più pericolosa di quanto si pensasse. La Lombardia trema sotto i colpi di questa mutazione. Boom di nuovi contagi ed è allarme.

La variante Delta o variante indiana è una nuova mutazione del virus Covid-19 che si sta dimostrando molto difficile da trattare. Gli stessi vaccini che tenevano sotto controllo la variante Alpha, non riescono a fornire una copertura adeguata contro Delta. In Italia, così come lo è stato nei giorni scorsi in Regno Unito, è boom di nuovi contagi. Non si fa attendere il grido d’allarme dei virologi.

È la Lombardia che ad oggi sta contando più casi di contagio da variante Delta. Avevamo visto nei giorni scorsi come anche a Bolzano la situazione fosse nuovamente precipitata. Il capoluogo del Trentino-Alto Adige festeggiava ai primi di giugno la chiusura delle terapie intensive. E invece, ad oggi, le sale di rianimazione sono di nuovo aperte.

Variante Delta fa tremare l’Italia: boom di contagi in Lombardia. L’allarme dei virologi

La conta dei nuovi positivi alla variante Delta, sale di ora in ora in Lombardia. E mentre il Presidente della regione, Attilio Fontana, afferma che i casi siano circoscritti e controllati, il panico continua a serpeggiare ovunque. Per il Presidente i vaccinati avrebbero possibilità infinitesimali di essere ricoverati a causa della variante indiana. Intanto però, i virologi sono preoccupati.

Ben 81 sono i nuovi contagiati in Lombardia dalla variante Delta. Una percentuale che non va assolutamente ignorata, come sostiene il virologo Pregliasco che afferma anche: “La presenza di questa variante è ancora sottostimata: in Gran Bretagna è presente nell’85% dei casi isolati, con una maggiore contagiosità del 50%”. Per l’esperto occorre operare tracciamento e genotipizzazione, in modo da evitare il peggio.

Tutto questo avviene proprio quando l’Italia si appresta a diventare zona bianca. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di viaggiare all’Estero si profilava una maggiore libertà anche nell’obbligo di tamponi. Tuttavia ora più che mai, al fine di non ripetere gli errori del passato che ci hanno portato a sottovalutare il Covid-19 in un primo tempo, è il momento di osservare la variante Delta. Si consiglia quindi di continuare ad indossare le mascherine e ad attuare tutte le precauzioni igieniche, soprattutto fra i più giovani.