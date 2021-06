Covid Italia, i dati aggiornati del 16 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha già anticipato il tutto. “Da venerdì avremo il 99% del paese in zona bianca, siamo ora in una fase diversa”. I dati sono piuttosto “positivi” su tutto il territorio: solo la Valle D’Aosta rischia di restare almeno per altri 7 giorni in zona gialla. Finalmente si può sorridere, ma non bisogna assolutamente rilassarsi: la variante Delta sta circolando anche in Italia. Come abbiamo visto, questa variante è molto più aggressiva e contagiosa rispetto alle altre.

In Inghilterra, ad esempio, il numero dei casi è tornato a salire vertiginosamente: per questo motivo Boris Johnson ha deciso di stoppare le riaperture (almeno per le prossime settimane). Guardiamo insieme il bollettino di oggi diramato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, focalizzando l’attenzione sul numero di nuovi contagi, guariti e decessi.

Covid Italia, il bollettino di oggi 16 giugno: i dati aggiornati

Come ogni giorno dall’inizio dell’epidemia, anche oggi è stato diramato il bollettino. Il trend continua a migliorare in Italia.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.400 nuovi contagiati a fronte di 203.173 tamponi e 52 decessi per Covid. Dall’inizio dell’emergenza 127.153 persone hanno perso la vita a causa del virus mentre 4.248.432 sono state contagiate. Leggermente in salita il tasso di positività: oggi è allo 0,7% (ieri era 0,6%). Rispetto a ieri, si registra un -33 di pazienti in terapia intensiva (al momento sono quindi 471). La Regione che ha registrato il maggior numero di nuovi positivi tra ieri e oggi è la Lombardia, con 256 nuovi casi.

–> LEGGI ANCHE COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 15 GIUGNO: I DATI AGGIORNATI

-> LEGGI ANCHE VACCINI, IL VIA PER GLI ADOLESCENTI. A RIETI IL PRIMO JUNIOR OPEN DAY

Calano anche i ricoveri, con 236 pazienti in meno a ieri. I guariti sono invece 5.399: le persone che hanno sconfitto il virus dall’inizio della pandemia in Italia sono 4.019.424. Gli attuali contagiati sono al momento 101.855, con 98.320 in isolamento domiciliare. Ieri i dati erano stati davvero particolari: la Regione Campania, infatti, aveva effettuato alcuni ricalcoli cancellando dai database quasi 50mila persone che avevano già sconfitto il virus.