Set della Disney è focolaio covid, 15 i positivi a rischio 150 persone

Bloccato il mondo Disney per Covid, quindici casi sul set de La Sirenetta.

Pur rappresentando il mondo dei sogni questa volta la Disney non è riuscita a restare separata dalla realtà. Nella giornata di ieri infatti sono state bloccate le riprese per il live action de La Sirenetta, girato in questi giorni fra Castelsardo e Golfo Aranci in Sardegna.

A risultare positivi sono stati 15 persone, 12 di loro fanno parte della troupe Disney. Uno di loro è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Aou di Sassari. Gli altri positivi sono barricati nelle strutture turistiche dove risiedono, tra Trinità d’Agultu e Isola Rossa in isolamento.

Come bloccare il contagio del focolaio

Per limitare il contagio di massa da Coronavirus sono stati effettuati oltre 150 tamponi tra i contatti diretti dei contagiati anche se si stanno attendendo i risultati, ancora incerti. A Sassari il reparto di Malattie infettive dell’Aou stava regredendo per il numero di pazienti presenti nella struttura e si stava preparando ad accogliere anche i pazienti non Covid.

Al momento ci sono solo 5 degenti: 4 adulti e un bambino in distacco da pediatria, nessuno di loro è in terapia intensiva o semi intensiva. Per quanto riguarda il reparto di Rianimazione non ci sono nuovi ricoveri da oltre un mese, e i tre pazienti Covid ancora in degenza stanno per essere dimessi.

Sassari si stava preparando con uno sguardo ottimistico alla riapertura del reparto ma, in seguito a questo focolaio registrato sul set della Disney, dovrà guardarsi bene le spalle. Nel frattempo a spaventare la popolazione sarda è la variante indiana, o Delta.

Nella stessa giornata di ieri si sono rintracciati dei casi di Covid appartenenti alla variante Delta nella parte nord della Sardegna. A far luce su dei casi considerati sospetti è stato il laboratorio di virologia dell’Aou. Di seguito è stato avviato il sequenziamento del virus per avere la certezza del tipo di variante al quale appartiene.

I risultati, assicurano i dipendenti del laboratorio, saranno disponibili entro una settimana o dieci giorni al massimo. Almeno per il momento, in merito alla presenza della variante Delta, le prime ipotesi sono ricadute sul focolaio della Disney.