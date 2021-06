Mamma muore di tumore, sull’epigrafe la richiesta che commuove

Mamma muore di tumore, ma il suo ultimo pensiero è per la figlia. Sull’epigrafe fa scrivere l’iban per le offerte per pagarle gli studi.

Sonia Campagnolo, di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, aveva solo 47 anni.

Viveva con la figlia Lisa, che aveva cresciuto da sola dall’età di 25 anni, nel suo paese di origine e faceva la ragioniera.

Negli ultimi mesi del 2019 ha iniziato ad avere fitte alla pancia e ha deciso quindi di fare alcuni controlli. La diagnosi è stata devastante: tumore a pancreas e fegato, in uno stadio abbastanza avanzato.

Questa la storia di una mamma che in tutto il suo dolore per la scoperta del male incurabile, ha avuto come primo e ultimo pensiero la figlia di 22 anni, affinchè potesse continuare gli studi ed affermarsi, pur restando sola.

Il funerale sarà celebrato domani 17 giugno alle 10.30, nella chiesa di Carmignano.

Mamma muore di tumore, l’iban sull’epigrafe per la figlia

Sonia, morta lunedì scorso, ha lottato con tutte le sue forze contro il tumore che aveva scoperto quasi 2 anni fa.

Quando ha capito che avrebbe perso la sua battaglia contro quel male maledetto però, il suo desiderio è diventato uno solo: vedere la sua unica figlia, di 22 anni, laureata in giurisprudenza. E per renderlo possibile, come ultima volontà, ha chiesto ad amici, parenti e conoscenti di sostenerla nel percorso universitario.

E così al posto dei fiori, la 47enne prima di morire ha chiesto di effettuare donazioni alla figlia, che era il suo grande amore. “Il tuo fiore sia un’offerta a sostegno di Lisa”, si legge nell’epigrafe che annuncia la scomparsa della donna padovana. E qui è stato inserito l’Iban.