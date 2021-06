Maneskin irrefrenabili, continua il trionfo dopo l’Eurovision

Maneskin irrefrenabili. Dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021 con il singolo Zitti e buoni, il trionfo continua.

Dopo i successi a Sanremo e all’Eurovision, la band romana colpisce ancora e trionfa nelle classifiche di tutto il mondo.

Con quasi 17 milioni di ascoltatori su Spotify nell’ultimo mese infatti, il quartetto scala la classifica dei numeri uno e si piazza al primo posto degli artisti più ascoltati al mondo.

Un vero trionfo per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che da X Factor all’Eurovision, passando per Sanremo, non hanno sbagliato un colpo.

Un cocktail perfetto di energia , libertà e voglia di lasciare il segno, questo il segno distintivo della band amata da fan di tutte le età, di cui il New York Times! ha scritto: “E’ rinato il rock!”.

Maneskin irrefrenabili, la band dei record

Nati come band a Roma nel 2016, dopo la partecipazione che li ha visti arrivare secondi a X Factor e la vittoria quest’anno sia del Festival di Sanremo che dell’Eurovision, i Maneskin si confermano la band dei record.

Zitti e buoni, che li ha portati alla consacrazione, è doppio disco di platino con oltre 150 milioni di streaming.

Piovono anche le certificazioni oro. Sono arrivate infatti, in contemporanea, quelle per Coraline e I wanna be your slave, entrambe tratte dal nuovo album Teatro d’ira- Vol.I, che è uscito il 19 marzo ed è già disco di platino con più di 340 milioni di streaming.

Anche a livello mondiale il quartetto romano trionfa.

I wanna be your slave si trova nella classifica Top 50 Spotify di ben 28 paesi, di cui in 5 è al numero 1, con oltre 75 milioni di streaming.

Anche Zitti e buoni e Beggin si confermano nella Top 50 Spotify di 28 paesi.

Per il 2022 la band romana si esibirà sui palchi dei Festival europei più importanti come il Rock Am Ring di Nurburg e il Rock Im Park di Norimberga.