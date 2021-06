A Mediaset si sta discutendo da tempo su alcuni cambiamenti da fare. Alcuni programmi storici della rete, sono a rischio. Sconvolgente chi se ne andrà.

Gli studi di Milano della nota rete televisiva Mediaset, stanno vivendo alcuni giorni di tribolazione. Un vento di cambiamenti radicali stava soffiando già da un po’ e pare che alcuni programmi tv storici della rete, siano nettamente a rischio. Ma cosa sta succendendo esattamente? Quali sono i nomi di conduttori famosi che stanno per andarsene?

Vita dura quella dei palinsensti, sempre in costante lavoro ad assicurare al pubblico di telespettatori, programmi accattivanti e divertenti. E non sempre gli indici Auditel sono a favore. Alcune trasmissioni note, infatti, hanno inaspettatamente registrato anche dei down. Lo spauracchio del flop è sempre dietro l’angolo. E Mediaset non è da meno. La rete opererà dei drastici cambiamenti.

Mediaset, amore che vieni, amore che vai: chi se ne andrà dalla rete?

Purtroppo De André non c’entra, ma una cosa è vera: anche a Mediaset c’è chi viene e chi va via. Ma cosa sta succedendo alla famosa rete televisiva? Ha già stupito il comunicato di Massimo Giletti, giornalista de La7, che ha confermato il mancato rinnovo del contratto. Giletti afferma che ora dovrà fare un bilancio della propria vita e della propria professione e che, una pausa dal giornalismo, è quello che ci voleva.

Anche a Mediaset, pare che ci siano dei cambiamenti in arrivo. Alcuni dei volti noti del palinsesto potrebbero non essere riconfermati e programmi storici tv, cancellati. Ma andiamo per gradi. Partiamo dalla bella Alessia Marcuzzi che sta vedendo tremare il suo regno in Temptation Island: sembra che la conduttrice non abbia rinnovato il suo contratto con l’azienda. E sarebbe anche a rischio la sua presenza storica a Le Iene. Ricordiamo che la Marcuzzi aveva già passato il testimone de L’Isola dei Famosi a Ilary Blasi. Ora, cosa le succederà?

Sembrano, invece, un po’ più chiare le sorti in Mediaset della Barbara nazionale. Indiscrezioni hanno rivelato che lo show di Pomeriggio Cinque continuerà, mentre Live Non è la D’Urso potrebbe essere sostituito da Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi. Il decano Paolo Bonolis resterà a Mediaset con la guida di Avanti un altro. E poi, notiziona, sembra che un impensabile duo animerà la domenica su Canale 5: siamo parlando di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Ne vedremo delle belle!