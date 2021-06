Michela Quattrociocche, il bikini è illegale: forme in bella mostra – FOTO

Michela Quattrociocche ha deciso di mandare in visibilio i suoi followers condividendo alcune foto in cui indossa un bikini esagerato.

Michela Quattrociocche è sempre più in rampa di lancio: l’attrice sta aumentando giorno dopo giorno il numero di seguaci sui social. La romana, diventata celebre per le sue performance in ‘Scusa ma ti chiamo amore’ e ‘Scusa ma ti voglio sposare’, continua a far sognare gli ammiratori con scatti al limite del proibito.

La Quattrociocche, anche oggi, ha bloccato praticamente Instagram pubblicando alcune fotografie da sballo. La 32enne mostra il suo fisico spettacolare indossando un bikini estremamente sexy che copre ben poco. Le sue curve fanno girare la testa proprio a tutti.

Michela Quattrociocche, bikini da sogno: che fisico

Michela sa come far impazzire la sua platea di ammiratori e condivide ogni giorno scatti stupefacenti. Nonostante non sia in spiaggia, la nativa di Roma ha fatto salire la temperatura su Instagram indossando un micro bikini direttamente in casa sua.

“Pronta per l’estate”, ha scritto la classe 1988 in didascalia aggiungendo anche il nome della collezione di costumi che sta sfoggiando sul web. L’attrice è dotata di una sensualità fuori dal comune e il suo fisico non passa mai inosservato. Le curve esplosive della romana rompono letteralmente gli schermi di tutti gli smartphone.

Michela è stata sposata con il calciatore Alberto Aquilani: il matrimonio si è svolto nel 2012. Dopo qualche anno, e precisamente l’11 maggio del 2020, la coppia ha annunciato la separazione. I fans della coppia furono distrutti dalla notizia. Un vero peccato: l’attrice, qualche tempo fa, aveva realizzato con le Iene un divertentissimo scherzo al marito. Il calciatore, infatti, credeva che la moglie era nuovamente in dolce attesa: la “finta ginecologa” annunciò al romano ben 3 gemelle. Un vero colpo per l’ex centrocampista, che aveva già avuto due bambine (Aurora e Diamante).